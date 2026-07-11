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Gol Caracol  / Lautaro Martínez selló la clasificación de Argentina frente a Suiza con su gol; vea el tanto acá

Lautaro Martínez selló la clasificación de Argentina frente a Suiza con su gol; vea el tanto acá

El 'toro' Martínez puso la 'cereza de pastel' en el juego entre Argentina vs Suiza, para sellar la clasificación de su país a semifinales del Mundial 2026. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Lautaro Martínez con Argentina
Lautaro Martínez con Argentina
AFP

Argentina ganó agonicamente su partido frente a Suiza, juego que se fue hasta el alargue y Lautaro Martínez selló la victora con un gol festejado por todo el estadio.

Todo ocurrió en los minutos de adición (120+1'), cuando la 'albiceleste' generó un rápido contragolpe por medio de Thiago Almada que al entrar al área el guardameta suizo le atajó su remate, pero dejó la pelota servida a Lautaro que la empujó dentro del área y selló el tercer tanto de su país, y por consecuencia la clasificación ala siguiente ronda del Mundial 2026.

Vea la jugada de gol acá:

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