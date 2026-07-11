Lautaro Martínez selló la clasificación de Argentina frente a Suiza con su gol; vea el tanto acá

Argentina ganó agonicamente su partido frente a Suiza, juego que se fue hasta el alargue y Lautaro Martínez selló la victora con un gol festejado por todo el estadio.

Todo ocurrió en los minutos de adición (120+1'), cuando la 'albiceleste' generó un rápido contragolpe por medio de Thiago Almada que al entrar al área el guardameta suizo le atajó su remate, pero dejó la pelota servida a Lautaro que la empujó dentro del área y selló el tercer tanto de su país, y por consecuencia la clasificación ala siguiente ronda del Mundial 2026.

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