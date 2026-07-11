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Gol Caracol  / Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial 2026; fechas, horas y dónde ver por TV

Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial 2026; fechas, horas y dónde ver por TV

Con los cuartos de final ya definidos, quedaron listos los cruces de las semifinales del Mundial 2026. Conozca los partidos, horarios y dónde ver en TV los duelos por un lugar en la gran final.

Por: EFE
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Semifinales del Mundial 2026
Semifinales del Mundial 2026
AFP

Un tanto de Julián Álvarez en el minuto 112 y otro de Lautaro Martínez en el 120+1 le dieron este sábado a Argentina el pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en el partido de cuartos de final que se jugó en Kansas City.

Los argentinos se habían ido en ventaja con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, pero los suizos llegaron a la paridad parcial con gol de Dan Ndoye en el 67.

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Así quedaron las semifinales del Mundial 2026; fechas, horas y más

El juego entre Francia y España se jugará el día martes 14 de julio en el estadio de Dallas a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), mientras que el compromiso entre Argentina e Inglaterra se jugará el miércoles 15 del mismo mes en el estadio de Atlanta a la misma hora, en busca de un cupo a la final de la máxima cita orbital. Ambos juegos podrá vivirlos por la pantalla de Gol Caracol, DITU y Gol Caracol.com

Balón oficial y trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Balón oficial y trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

La prensa francesa coincide en presentar la semifinal del próximo martes entre España y Francia como uno de los grandes partidos del Mundial 2026, un enfrentamiento entre las dos selecciones que mejor fútbol han mostrado hasta el momento y marcado por las recientes victorias españolas sobre los Bleus en la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2025.

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Francia llega tras superar a Marruecos y con el objetivo de alcanzar una tercera final mundialista consecutiva, mientras que España busca mantener su dominio reciente sobre los Bleus y confirmar el crecimiento de un equipo que combina una sólida identidad colectiva con el desequilibrio de jugadores como Lamine Yamal, Fabián Ruiz o Mikel Merino, según la prensa gala.

Los principales medios franceses transmiten respeto hacia la selección española, a la que consideran el rival más exigente al que se ha enfrentado Francia en este Mundial.

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Tras superar a Bélgica por 2-1 en cuartos de final, España alcanzó la víspera las semifinales gracias, una vez más, al impacto decisivo de Mikel Merino desde el banquillo, destacan los medios.

El centrocampista del Arsenal, ya héroe frente a Portugal en octavos, volvió a decidir el encuentro en los últimos minutos después de un error del guardameta suplente belga, Senne Lammens, que sustituyó al lesionado Thibaut Courtois.

Por todo ello, Le Figaro considera que el choque ante Francia será una "final antes de la final" y habla de una "cuenta pendiente" para la selección de Didier Deschamps.

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