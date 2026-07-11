"Argentina está de nuevo entre los cuatro mejores del Mundial; era lo que queríamos"

El mediocampista de la selección argentina Thiago Almada celebró el sábado el triunfo 3-1 ante Suiza que colocó a la Albiceleste en las semifinales del Mundial 2026.

"No es fácil, venimos de ser campeones y ahora estar de nuevo entre los cuatro mejores... bueno estamos muy felices, era lo que queríamos", dijo tras el partido.

El triunfo que se selló en a prórroga fue una partido para "sufrir", dijo.

"Estamos acostumbrados a sufrir, el partido estaba un poco cerrado, pero lo importante es que ganamos", remarcó.

"Para nosotros esto es buscar la gloria y dejar a Argentina en lo más alto" añadió.



Julián Álvarez con Argentina AFP

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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, definió este sábado como "un partido histórico" la victoria en tiempo de alargue por 3-1 sobre Suiza que les ha dado el pase a las finales del Mundial, este miércoles contra Inglaterra en Atlanta, pero admitió que hay cosas para mejorar en el equipo.

El entrenador reconoció que la Albiceleste debió enfrentar a un rival que los llevó al límite.

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"Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico. Hay que realistas, tenemos cosas para mejorar, pero ganando es mejor hacerlas", expresó al término del partido jugado en Kansas City.

Para Scaloni, enfrentar este miércoles en Atlanta a Inglaterra resulta igual, como si le hubiera respondido Noruega por tratarse de dos rivales que en su opinión "son muy difíciles" y traerán dificultades para sus jugadores.

El mediocampista de la selección argentina Leandro Paredes se mostró feliz tras conseguir el boleto a semifinales que pondrá a la Albiceleste fente a Inglaterra en semifinales de la Copa del Mundo 2026.

"Tenemos un gran rival (Inglaterra), es un sueño que todo chico sueña con jugar, sabemos lo que significa para nuestro país", dijo el jugador tras el triunfo 3-1 ante Suiza que selló el pasaje de Argentina a semifinales.

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"Es un orgullo muy grande poder jugar otra vez una semifinal del mundo, estamos muy felices y espermos hacerlo de la mejor manera", dijo el mediocampista.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

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El próximo reto de Argentina en el Mundial 2026 será ante Inglaterra por las semifinales del certamen. El duelo se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia), con el gran objetivo de conseguir un lugar en la final del torneo.

Por otro lado, la semifinal entre Francia y España será el martes 14 de julio a las 2 de la tarde a la misma hora, en el estadio de Dallas.