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Gol Caracol  / Junior vs. Palmeiras tendría inesperada novedad; todo por partido de repechaje al Mundial 2026

Junior vs. Palmeiras tendría inesperada novedad; todo por partido de repechaje al Mundial 2026

En la Copa Libertadores 2025, Junior se estrenará en Barranquilla frente a Palmeiras, sin embargo, un suceso en un juego de repechaje mundialista generaría importante cambio.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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La formación titular de Junior de Barranquilla frente a Nacional en el Romelio Martínez.
La formación titular de Junior de Barranquilla frente a Nacional en el Romelio Martínez.
Colprensa

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