Junior vs. Palmeiras tendría inesperada novedad; todo por partido de repechaje al Mundial 2026

Los equipos colombiano están a la expectativa por el estreno en los certámenes internacionales, en especial el Junior, que debuta en casa contra Palmeiras, uno de los mejores clubes del continente en los últimos años. El compromiso está pactado para el miércoles 8 de abril, en el estadio Jaime Morón en Cartagena, por las remodelaciones en el Metropolitano de Barranquilla, sin embargo, habría una importante novedad luego de un insólito suceso en juego de repechaje al Mundial 2026.

El duelo entre colombianos y brasileños fue designado desde la Conmebol para el árbitro argentino Facundo Tello, quien sufrió una lesión en Congo vs. Jamaica, por la repesca a la Copa del Mundo.



¿Qué le pasó al árbitro Facundo Tello?

En el cierre del tiempo reglamentario, RD Congo aprovechó el descanso que ambos equipos pedían a gritos y se volcó con sus últimos restos ante una Jamaica en modo resistencia, pero que lucía físicamente fundida.

La exigencia sobre el terreno fue tal que, a cinco minutos del final del tiempo extra, el árbitro central, el argentino Facundo Tello, tuvo que ser sustituido por una aparente dolencia muscular.

Los remates encadenados por Theo Bongonda, Mbemba y Edo Kayembe, fueron la antesala del histórico gol congoleño, que llegó tras un tiro de esquina que dejó sembrados a los defensas jamaiquinos en medio de la irrupción del zaguero Tuanzebe, que anotó con la cintura para sellar el triunfo congoleño.



¿Habrá cambio de árbitro?

Ahora solo queda esperar si la Conmebol decide cambiar al colegiado argentino, sobre todo poniendo por encima su estado físico y su salud. A diferencia de los jugadores, no es habitual que se haga un reporte médico de los jueces.



Árbitros de Junior vs. Palmeiras, en Copa Libertadores 2026

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Árbitro central: Facundo Tello (ARG)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)

Asistente 2: José Savorani (ARG)

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

AVAR: Germán Delfino (ARG)

Asesor de árbitros: Sebastián Restrepo (COL)