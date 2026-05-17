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Gol Caracol  / Vinícius Júnior preocupa en la Selección de Brasil; pidió cambio y peligra para el Mundial 2026

Vinícius Júnior preocupa en la Selección de Brasil; pidió cambio y peligra para el Mundial 2026

El brasileño, quien salió con molestias este domingo en duelo con Real Madrid; ya está dando de qué hablar por el Mundial, que está a días de iniciar.

Por: EFE
Actualizado: 17 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior, en un partido de la Selección Brasil

El brasileño Vinícius Junior, delantero del Real Madrid, dejó el terreno de juego en el partido ante el Sevilla en el minuto 77 tras pedir el cambio por notar molestias en la pierna derecha.

El ‘7’ madridista, autor del 1-0 en el partido que se disputa en el Sánchez Pizjuán, no pudo completar el encuentro y en el banquillo se colocó hielo en la tibia.

Cambio tras el que su técnico, Álvaro Arbeloa, tranquilizó sobre el estado de salud de 'Vini': “Son solo molestias y nada de que preocuparse", señaló.

Por ello, Vinícius, salvo contratiempo de última hora, formará parte de la lista de convocados para el Mundial que hará pública este lunes el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti.

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