Robert Lewandowski y una emotiva despedida del Barcelona: "Siempre lo llevaré en mi corazón"

El delantero Robert Lewandowski, que este domingo ha disputado frente al Betis (3-1) su último partido en el Spotify Camp Nou con la camiseta del Barcelona, ha asegurado que para él "ha sido un honor" jugar en el club catalán.

"Para mí es un día muy emocionante y muy difícil, cuando llegué sabía que este club era grande, pero el carió que he sentido ha sido increíble. Desde el primer día me sentí como en casa, nunca lo olvidaré. Gracias a mis compañeros, entrenadores y a todos los que trabajan en este club. Ha sido un honor jugar por este club", ha dicho el polaco tras la conclusión del partido.

Vestido de corto y con el brazalete de capitán, Lewandowski se ha dirigido a la afición acompañado por su mujer y sus dos hijas, además de por sus compañeros, el cuerpo técnico de Hansi Flick y tanto el presidente interino, Rafael Yuste, como el electo, Joan Laporta, que le han entregado un obsequio conmemorativo.

Came as a star.

Leaves as legend. pic.twitter.com/H7Hys6xUOn — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 17, 2026

"He vivido grandes momentos aquí. Me siento muy orgulloso. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barça en el corazón. Gracias afición, una vez culer, siempre culer. Visca el Barça y visca Cataluña", ha concluido el delantero, al que sus compañeros han hecho un pasillo de despedida.



Ha sido el colofón a una noche especial en el Spotify Camp Nou. Arropado por muchos más compatriotas de lo habitual, ataviados en las gradas con camisetas de su ídolo y banderas de Polonia, Lewandowski se marchó sin marcar, pero su nombre fue coreado múltiples veces durante el partido.

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Cuando Flick le sustituyó en el minuto 83 por Casadó, los once jugadores de campo se fundieron en un abrazo con el delantero, que apenas podía contener las lágrimas mientras abandonaba el campo ovacionado, con el Camp Nou puesto en pie.

Después abrazó a todos los integrantes del banquillo, en tres ocasiones salió a agradecer los cánticos de la afición corando su nombre y, tras el pitido final, fue manteado por sus compañeros.

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El polaco, que en agosto cumplirá 38 años y termina contrato este verano, se marchará tras cuatro temporadas en las que ha marcado 119 goles en 192 partidos -a falta de una jornada-, y ha contribuido a ganar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Es el décimocuarto máximo goleador de la historia del club.

Lewandowski anunció públicamente su salida el día anterior en un mensaje publicado en las redes sociales, en el que dijo marcharse con "la sensación de haber cumplido una misión" y de haber devuelto al Barça al lugar "donde se merece estar". Y no es para menos.

We spent four beautiful years together. 🫶 pic.twitter.com/1R5iNraiUz — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 17, 2026

Tras despuntar en el Lech Poznan, consolidarse en el Dortmund y ganarlo todo con el Bayern Múnich, el ariete abandonó la comodidad de Baviera para aceptar, con 34 años, el reto de reflotar a un Barcelona inmerso en la grave crisis económica y deportiva que siguió a la marcha de Leo Messi.

Y Lewandowski no defraudó. En su primera temporada, marcó 33 goles en 46 partidos y contribuyó de forma providencial para ganar la Supercopa de España y LaLiga, siendo el 'pichichi' del campeonato con 23 tantos.

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El curso siguiente, marcado por las turbulencias que desembocaron en la destitución de Xavi Hernández, su rendimiento bajó (26 goles en 49 partidos), como el del resto del equipo, pero resurgió después de la llegada de Hansi Flick, con quien ya coincidió en el Bayern y que es el segundo técnico que más partidos le ha dirigido (168 a falta de una jornada), superado solo por Jürgen Klopp (187).

La temporada 2024-25 marcó 42 dianas en 52 partidos, formó uno de los mejores tridentes de Europa con Raphinha y Lamine Yamal, el Barça ganó el triplete nacional y se quedó a un paso de la final de la Liga de Campeones.

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Y este último curso, en el que perdió la titularidad por primera vez, el polaco ha firmado 18 dianas en 45 duelos, ganando LaLiga y la Supercopa de España.

Aunque más allá de los números, Lewandowski ha liderado desde el ejemplo y ha sido un referente de profesionalidad dentro y fuera del campo para una plantilla joven.

También ha conectado con el club y la ciudad. El ariete aprendió pronto a hablar castellano y usó subtítulos en catalán en su vídeo de despedida. "Cataluña es mi lugar en la tierra", aseguró, sobre estos cuatro años -la mitad de los que pasó en Múnich- que considera "el capítulo más importante" de su trayectoria.