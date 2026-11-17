La pasión por Boca Juniors no conoce límites ni kilómetros. Con el objetivo de estar presente en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Pablo Barrionuevo, un joven aficionado ‘xeneize’ de 23 años, emprendió una auténtica odisea por carretera atravesando medio continente a bordo de la moto con la que trabaja como repartidor en su país.

Y es que Barrionuevo salió desde El Palomar, provincia de Buenos Aires, se subió a su Honda GLH 150 para recorrer aproximadamente 7.800 kilómetros hasta la 'Arenosa'. Por el momento, ya atravesó Chile, Perú y Ecuador, y aunque no ha sido nada fácil, confía estar el viernes en el Caribe colombiano, un día antes de la definición frente a Atlético Mineiro en el 'Coloso de la Ciudadela'.

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Son muchas las anécdotas que ha traído este viaje para el fanático de Boca, y en medio de esas pausas para comer o para abastecerse de combustible, relató los detalles de una ruta tan exigente como emotiva. "Hoy la idea es llegar hasta Quito, y mi idea es llegar el viernes temprano a Colombia, a Barranquilla, un día antes del partido”, explicó Barrionuevo en conversación con 'Radio la red'.

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Este fiel fanático del 'azul y oro' contó en el medio anteriormente citado, que tras un inicio pausado en territorio argentino, tuvo que apretar el acelerador para cumplir con los tiempos antes del pitazo inicial.



“Al principio, los primeros días hice muy poco, por eso ahora me estoy apurando, pero de hace tres días vengo haciendo 700 kilómetros por día, hasta más”, expresó.

Pero sin duda, lo más llamativo de su hazaña es el vehículo elegido para cruzar fronteras: "Yo tengo una moto de delivery, yo soy delivery. Yo vine acá a Colombia con mi herramienta de trabajo", sostuvo.

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Pablo Barrionuevo es oriundo de El Palomar, pero actualmente está radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, por lo que tuvo que diseñar un extenso recorrido por todo el Pacífico sudamericano: "Primero crucé Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, subí para Purmamarca, crucé Chile por el Paso de Jama, crucé casi todo el norte de Chile y de Perú me hice de sur a norte en cuatro días”.

Pero más allá del desgaste físico en la carretera, su historia ya traspasó fronteras y llegó hasta los propios protagonistas del entorno Boca, abriéndole una puerta inesperada para asegurar su lugar en una de las tribunas del renovado 'Metro'.

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"También me habló un amigo de Leandro Paredes, que él había visto mi historia y que me iba a regalar la entrada. Pero bueno, esperemos que sí, que sea así”, concluyó Barrionuevo, quien espera 'coronar' su travesía alentando al club de sus amores en la definición de este 21 de noviembre.