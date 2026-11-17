La pasión por el fútbol no entiende de distancias, ni fronteras, y un grupo de hinchas de Atlético Mineiro lo está demostrando con una travesía inolvidable. Con la mira puesta en la gran final de la Copa Sudamericana 2026 que se disputará en Barranquilla el sábado 21 de noviembre, estos seguidores del 'galo' emprendieron un exigente viaje por tierra desde Brasil a bordo de una camioneta, convirtiendo la carretera en la previa más emocionante del juego decisivo del torneo continental.

Lejos de las comodidades de un vuelo en avión, estos aficionados apostaron por la aventura sobre ruedas para acompañar al club de sus amores en la cita decisiva en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez frente a Boca Juniors. Equipados con camisetas 'albinegras', banderas, provisiones y el fervor característico de la 'torcida mineira', han recorrido miles de kilómetros atravesando distintos paisajes y fronteras sudamericanas, superando extensas jornadas de conducción y cambios climáticos con un solo objetivo: alentar a Atlético Mineiro desde la tribuna del 'Coloso de la Ciudadela'.

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A lo largo del recorrido, el vehículo se ha convertido en una auténtica embajada rodante del conjunto brasileño. En cada estación de servicio o parada técnica para descansar, los viajeros han despertado la curiosidad y admiración de los habitantes locales, sumando muestras de cariño y mensajes de apoyo en su ruta hacia el Caribe colombiano.

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Incluso, han tenido tiempo para compartir su travesía en las redes sociales, videos que han logrado miles de 'me gusta' y 'compartidos'. De igual manera están solicitando aportes monetarios, en pro de llegar a territorio colombiano para acompañar a los dirigidos por Eduardo Domínguez.



Para estos seguidores del 'galo', el sacrificio de las horas en ruta pasa a un segundo plano frente a la ilusión de ver a su equipo levantar el trofeo continental. Con el reloj en cuenta regresiva para el pitazo inicial en la 'Arenosa', su historia ya se roba el protagonismo fuera de la cancha, recordando que, en Sudamérica, la 'otra mitad de la gloria' también se construye kilómetro a kilómetro.

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Mineiro y Boca Juniors?

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La gran definición del certamen de la Conmebol está establecida para este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario en donde la pelota rodará a las 5:30 de la tarde.