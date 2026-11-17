El estadounidense Tiger Woods jugará en diciembre el Hero World Challenge, en lo que supondrá su primera participación en el PGA Tour desde el Open Británico de 2024, hace más de dos años.

Así lo informa la web del PGA Tour, que recuerda que Tiger Woods ha estado apartado del golf profesional por numerosas lesiones y asuntos personales.

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El 82 veces ganador en el PGA Tour y poseedor de 15 'majors' se ha sometido a tres operaciones diferentes: dos en la espalda y una en el tendón de Aquiles.

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El regreso de Tiger Woods se retrasó recientemente después de que sufriera un accidente de tráfico en marzo y fuera detenido como sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol, agrega el circuito.



Poco después del accidente, Tiger Woods anunció que se retiraría durante un tiempo para someterse a tratamiento y centrarse en su salud. Afirmó en aquel momento que estaba decidido a "volver más sano, más fuerte y más centrado", tanto en lo personal como en lo profesional.