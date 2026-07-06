La prensa y sus fuertes señalamientos por la eliminación de Brasil en el Mundial; piden renovación

La necesidad de renovación de la selección brasileña tras su eliminación en el Mundial 2026 al caer por 2-1 ante Noruega en octavos de final y la búsqueda de culpables por el histórico revés destacan entre los asuntos abordados por los principales periódicos brasileños este lunes.

En conjunto, la prensa brasileña coincidió en cuatro ejes al tratar sobre la eliminación de la Canarinha: la figura decisiva de Haaland, autor de los dos goles noruegos; las críticas a las decisiones tácticas del seleccionador Carlo Ancelotti; el penalti desperdiciado por Bruno Guimarães y el hecho de que se trata de la peor actuación de Brasil en un Mundial desde Copa Mundial de la FIFA Italia 1990.

El diario 'O Globo', uno de los más influyentes de Brasil, dedicó su portada a un análisis sobre la necesidad de renovación en la Canarinha y sobre quien debe seguir en el nuevo ciclo hasta el Mundial 2030, en el que el Ancelotti ya está confirmado como seleccionador.

"Tras la caída de la selección en octavas, quien debe parar y quien debe seguir en el próximo ciclo del Mundial", tituló el periódico carioca, para el que, al cerrar un período de 24 años sin títulos mundiales, "ahora es necesario concentrarse en la próxima edición".



Para este matutino, grandes estrellas aún en edad de competición en 2030 tienen grandes posibilidades de continuar, entre las cuales Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Marquinhos y Gabriel Magalhães, mientras que jóvenes promesas como Endrick y Rayan ya recibieron la señal de Ancelotti de que serán los rostros del futuro en el grupo.

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Por el contrario, entre los más veteranos, la tendencia es que pierdan espacio. Entre estos últimos cita a Casemiro, Danilo, Alex Sandro y, principalmente, Neymar, quien el domingo dio a entender que se estaba despidiendo del equipo con la derrota.

"Brasil cae derrotado y el sueño del sexto título termina", afirmó por su parte el diario 'Folha de Sao Paulo', el de mayor tirada del país y que destacó como "un ciborgue aniquiló" a la Canarinha en una referencia a la actuación de Erling Haaland.

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Folha fue especialmente crítico por la falta de control de balón de la selección, lo que, explicó, evidenció la falta de centrocampistas en el equipo convocado por Ancelotti. "Brasil tuvo solo el 34 % de la posesión del balón en el partido del domingo contra Noruega, la marca más baja para un equipo brasileño en un partido de la Copa del Mundo", aseguró el diario paulista.

El diario 'O Estado de Sao Paulo' señaló entre los culpables por la eliminación el penalti fallado por Bruno Guimarães y los errores defensivos que permitieron el doblete del delantero noruego.

El portal deportivo GE, el de mayor audiencia en internet, publicó un análisis titulado "Anatomía de la eliminación" en el que atribuye buena parte del derrumbe a los cambios realizados por Ancelotti en la segunda parte.

Igualmente críticos fueron los columnistas del portal UOL, entre los cuales PVC, para quien "Brasil no puede permitirse tener solo un 32 % de posesión" del balón en un partido, mientras que Arnaldo Ribeiro resumió la eliminación en una frase: "Ancelotti murió abrazado a Neymar".

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Sobre el técnico italiano, los críticos citan su polémica decisión de convocar a un lesionado Neymar al Mundial, su insistencia en dejar a Vinícius en una posición en que no actúa cómodamente, su equivocación al no haber convocado más centrocampistas y la orden que dio para que Bruno Guimaraes, casi sin experiencia, pateara el penalti que fue desperdiciado.

"La triste figura de Neymar en la historia de los Mundiales", tituló Veja, la revista semanal más importante de Brasil, y que criticó duramente al mayor goleador en la historia de la Canarinha por desperdiciar tiempo precioso en polémicas en la cancha.

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"El comportamiento ridículo e innecesario de Neymar ilustra cómo será recordado en los anales del fútbol: sin duda fue uno de los mayores, si no el mayor, desperdicios de un jugador estrella", afirmó el semanario.