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Gol Caracol  / Incertidumbre con la Selección Paraguay y el destino de Gustavo Alfaro; "no es una especulación"

Incertidumbre con la Selección Paraguay y el destino de Gustavo Alfaro; "no es una especulación"

Luego de la eliminación de la Selección Paraguay en el Mundial 2026 frente a Francia, el destino de Gustavo Alfaro en el banco de la 'albirroja' es todavía un misterio.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Gustavo Alfaro, entrenador argentino al servicio de la Selección Paraguay.
Gustavo Alfaro, entrenador argentino al servicio de la Selección Paraguay.
AFP

Satisfecha después de haber alcanzado los octavos de final en su regreso a la Copa del Mundo de la FIFA, la 'albirroja' ahora tiene por delante la tarea de despejar su incógnita más inmediata, la de la continuidad del 'cazador de utopías', su seleccionador Gustavo Alfaro en la Selección Paraguay.

El santafesino no termina de confirmar su permanencia en el banquillo de Paraguay, al que llevó al Mundial tras conseguir que enderezara el rumbo tras un decepcionante inicio de las eliminatorias suramericanas.

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Con todo, este lunes el antiguo timonel de clubes como Boca Juniors o San Lorenzo dejó la puerta abierta a la renovación de su contrato con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) al asomar que tiene "desafíos por delante" con la 'Albirroja'.

"Hay un montón de desafíos por delante, hay un montón de cosas que hay que tratar de lograr, de conquistar y de trabajar. Hoy lo que tenemos es una gran ilusión", dijo Alfaro durante su discurso tras el efusivo recibimiento a la Selección de Paraguay por parte de los hinchas y el presidente del país, Santiago Peña, esta jornada.

El contrato de Alfaro venció tras la eliminación de la Paraguay ante Francia por 0-1 en los octavos de final de la Copa del Mundo el sábado pasado. En la conferencia de prensa después de ese partido eludió responder sobre su continuidad y alegó que necesita discutirlo con su familia.

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"Es una decisión de familia, no es una especulación bajo ningún punto. Para seguir acá, con lo que se hizo hasta acá no alcanza para el Mundial 2030", dijo entonces.

Selección de Paraguay
Selección de Paraguay en su encuentro ante la Selección de Francia
Fotografías de: AFP

Ese día, el presidente de la APF, Robert Harrison, le pidió delante de los jugadores que se quedara para una "segunda ronda", mientras que este lunes le insistió que continuara hasta 2030, pero esta vez frente a cientos de hinchas que coreaban "Alfaro, quédate" y "Alfaro no se va".

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"Falta el segundo tiempo, hasta el 2030", dijo el dirigente recogiendo las palabras de Peña, que esta misma jornada afirmó que Paraguay es el mejor lugar para que Alfaro sea "feliz".

Mientras Paraguay espera la decisión de Alfaro, el país se encuentra inmerso en el debate sobre el estilo de su selección, que en la Copa del Mundo eliminó a la tetracampeona Alemania con un planteamiento de corte ultradefensivo, que va a contravía a la conocida "garra guaraní" y a su fórmula de bañar el área rival con centros.

¿Cómo fu el paso de Alfaro con la Selección de Paraguay durante el Mundial 2026?

En la fase de grupos, el oriundo de la localidad de Rafaela usó este planteamiento contra Australia para garantizar el pase paraguayo a la ronda de dieciseisavos, donde la 'Albirroja' dio la campanada y eliminó a la selección teutona en la tanda de penaltis.

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Pero este planteamiento fue muy criticado en Paraguay, lo que generó un desencuentro momentáneo entre la hinchada y el seleccionador.

"¿Qué tipo de selección quieren tener?", cuestionó Alfaro después del partido contra Alemania. "¿Qué tipo de fútbol quieren tener? ¿Dónde quieren estar? ¿Dónde quieren ver a Paraguay?", agregó para el debate y en referencia al fútbol profesional paraguayo.

Gustavo Alfaro, entrenador argentino, clasificó con la Selección Paraguay al Mundial 2026
Gustavo Alfaro, entrenador argentino, clasificó con la Selección Paraguay al Mundial 2026
AFP

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Antes de viajar a la Copa del Mundo, Alfaro dijo a la prensa que entregó a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) un largo informe sobre el balompié de este país.

El documento contiene un análisis sobre las que considera las fallas del fútbol profesional paraguayo, del que se nutre la 'Albirroja'. Hace semanas, el argentino sugirió que cambios en la estructura del fútbol paraguayo podrían convencerlo de seguir en el banquillo de la Selección de Paraguay otro ciclo.

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