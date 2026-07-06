Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / No para polémica por decisión de FIFA con Balogun; "las rojas no se anulan por llamadas telefónicas"

No para polémica por decisión de FIFA con Balogun; "las rojas no se anulan por llamadas telefónicas"

En la previa del juego por los octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, la noticia ha sido el levantamiento de la sanción a Folarin Balogun, estrella de los norteamericanos. Las opiniones no se han hecho esperar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
Comparta en:
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay, por el Mundial 2026.
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, defendió que "las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas" y preguntó hacia dónde va la FIFA, después de dejar sin efecto la cartulina mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun, con lo que puede jugar este lunes con la Selección de Estados Unidos ante Bélgica en octavos de final del Mundial 2026.

"Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo, la pregunta es inevitable: ¿A dónde vas FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político", afirmó Blatter.

Folarin Balogun con Estados Unidos
Gol Caracol

El artículo que le permitiría a Folarin Balogun jugar contra Bélgica; esto dice el reglamento

Bélgica ganó, gustó y goleó a Túnez, previo a su debut en el Mundial 2026
Gol Caracol

Bélgica estalla contra FIFA por decisión con la expulsión de Folarin Balogun en el Mundial 2026

Folarin Balogun y su infracción, frente a Bosnia y Herzegovina.
Gol Caracol

A Folarin Balogun le quitaron la suspensión y podrá jugar contra Bélgica; aunque quedó advertido

Según revela The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que se revisara la suspensión al jugador de Estados Unidos y, en un "un movimiento altamente inusual", ahora el delantero puede jugar el trascendental encuentro contra Bélgica.

El dirigente suizo, que presidió la FIFA de 1998 a 2015, se expresó de esta forma en redes sociales con los hashtag #FIFA #WorldCup #GianniInfantino #DonaldTrump. Folarin Balogun fue objeto de una polémica expulsión el pasado miércoles en dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina, una vez que el árbitro revisó su pisotón en el tobillo sobre Tarik Muharemovic, lo que le impediría jugar hoy, pero la FIFA anunció ayer que levantaba la sanción.

Folarin Balogun con Estados Unidos
Folarin Balogun con Estados Unidos
AFP

Publicidad

El organismo anunció que FIFA aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para perdonar a Balogun, según el cual su Comité Disciplinario puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta.

La decisión de la FIFA ha generado diversas reacciones como la de la UEFA, que la ha calificado como "inaudita, incomprensible e injustificable" y ha considerado que la integridad y la credibilidad de una competición se pone en juego cuando no se cumplen las reglas.

Publicidad

Jordan Pickford en Inglaterra
Gol Caracol

Vea otro 'atajadón' de Jordan Pickford a Raúl Jiménez, en México vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Erling Haaland, delantero de Noruega, celebra un gol contra Brasil en el Mundial 2026
Gol Caracol

Erling Haaland: "no sé cómo lo hago, pero así es, tengo un don de Dios; es una locura"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Estados Unidos

Selección Bélgica

Mundial 2026

FIFA

Publicidad

Publicidad

Publicidad