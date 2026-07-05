Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La razón por la que el partido entre México e Inglaterra, no comenzaría a tiempo en el Mundial 2026

La razón por la que el partido entre México e Inglaterra, no comenzaría a tiempo en el Mundial 2026

A una hora del inicio del compromiso, se prevé que el partido entre México e Inglaterra no comience a tiempo, para el juego válido por los octavos de final del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 5 de jul, 2026
Comparta en:
Estadio Azteca tendrá la inauguración del Mundial 2026; así se puede ser voluntario.jpg
Estadio Azteca, sede de la inauguración de la Copa del Mundo 2026
Foto: @EstadioBanorte.

La amenaza de una tormenta ha puesto en riesgo el inicio a tiempo este domingo en el Estadio Ciudad de México del partido México-Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Con una temperatura de 16 grados Celsius y lluvia fina, unos 40.000 aficionados ocupan ya sus localidades en el coloso conocido como Estadio Azteca, a más de una hora de comenzar el partido, cuyo ganador retará a Noruega en la fase de los ocho mejores del campeonato.

Los pronósticos del clima presagian el posible regreso de la lluvia intensa con fuertes vientos y descargas eléctricas, lo cual podría retrasar el inicio del juego, programado para las 18:00 hora local (24:00 GMT).

México derrotó a Ecuador y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
México derrotó a Ecuador y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
AFP

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección México

Selección Inglaterra

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad