Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿A qué hora se juega México vs Inglaterra en el Mundial 2026 tras retrasarse por mal clima?

¿A qué hora se juega México vs Inglaterra en el Mundial 2026 tras retrasarse por mal clima?

El inicio de este partido de octavos de final del Mundial 2026 estaba para las 7:00 p.m. (hora de Colombia), pero el inicio se atrasó y ya hay nueva programación.

Por: AFP
Actualizado: 5 de jul, 2026
Comparta en:
Estadio Ciudad de México, sede del partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026
Estadio Ciudad de México, sede del partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026
AFP

El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, que se jugará en Ciudad de México, comenzará con una hora de retraso debido a las condiciones climatológicas, informó la FIFA en un comunicado.

Atajada de Orlando Gill en Paraguay
Gol Caracol

Vea la impresionante atajada de Orlando Gill, en partido Paraguay vs. Francia, por el Mundial 2026

Originalmente, el inicio del partido estaba pactado para las 7:00 de la noche (hora de Colombia) y fue postergado para las 8:00 p.m. (hora de nuestro país).

La FIFA dijo que se tomó la decisión debido a las condiciones climáticas adversas, incluyendo el riesgo de rayos en la proximidades del estadio Azteca, de la capital mexicana.

Estadio Azteca
Estadio Azteca
AFP

Horas antes del partido se registró una intensa lluvia en la zona sur de la ciudad donde se localiza el estadio, aunque eso no impidió que miles de aficionados ocuparan sus lugares en las tribunas.

El estadio Azteca luce, en su mayoría, pintado con el color verde de la camiseta mexicana, con miles de aficionados en sus asientos ondeando la bandera del país.

Estadio Azteca
Gol Caracol

¿Por qué se atrasó el inicio de México vs. Inglaterra, en el Mundial 2026?

Erling Haaland, delantero de Noruega, marcó un doblete contra Brasil en el Mundial 2026
Gol Caracol

Noruega, con doblete de Erling Haaland, eliminó a Brasil; 2-1 y a cuartos de final del Mundial 2026

Julián Quiñones y Harry Kane se enfrentan en México vs. Inglaterra.
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 México vs Inglaterra; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección México

Selección Inglaterra

Publicidad

Publicidad

Publicidad