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Gol Caracol  / ¿Por qué se atrasó el inicio de México vs. Inglaterra, en el Mundial 2026?

¿Por qué se atrasó el inicio de México vs. Inglaterra, en el Mundial 2026?

El encuentro de octavos de final del Mundial 2026 tuvo un contratiempo de última hora y, por eso, la pelota ya no rodará la pelota en la hora que estaba pactada.

Por: EFE
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Estadio Azteca
Estadio Azteca
AFP

El partido entre las selecciones de México e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026, comenzará a las 8:00 de la noche (hora de Colombia), una hora después de lo programado, a consecuencia de las malas condiciones del clima.

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Vea el gol de Neymar Jr para el descuento de Brasil vs. Noruega, en el Mundial 2026

Una furiosa tormenta con descargas eléctricas castigó a mitad de la tarde las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, después de lo cual mejoró el clima, aunque los pronósticos no descartan el regreso de la lluvia intensa.

Alrededor de 75.000 aficionados ocupan ya sus localidades en el coloso conocido como Estadio Azteca, a más de una hora y media de comenzar el partido, cuyo ganador retará a Noruega en la fase de los ocho mejores del campeonato.

México derrotó a Ecuador y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
México derrotó a Ecuador y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
AFP

Gritos de "México, México" por parte de los hinchas, con música mexicana de fondo, ha creado un gran ambiente de alegría, solo empañado cuando la pantalla anunció "El partido ha sido retrasado", después de lo cual los aficionados retomaron el ambiente de fiesta.

El México contra Inglaterra, partido número 92 del Mundial, será el último de la Copa en México, que organizó 13 encuentros en la capital, Guadalajara y Monterrey.

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