¿Lamine Yamal mereció ser expulsado? Vea la polémica jugada en Real Betis vs Barcelona

En el partido entre el Betis y el Barcelona, se presentó una roce entré Facuando Bernal y Lamine Yamal.

Recién iniciado el segundo tiempo llegó la acción polémica del partido. Al minuto 54, justo tras el descuento de Abde, Facundo Bernal apartó levemente a Lamine Yamal para que no se acercara a un rival tendido en el campo. El atacante 'culé' respondió con un empujón y el jugador del Betis reaccionó sujetándolo por la nuca y dándole un leve cabezazo que terminó con Lamine dejándose caer al césped de forma exagerada.

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El árbitro decidió expulsar al jugador del Betis, mientras que tan solo amonestó a Yamal. Dicha medida disciplinario causó revuelo y dividió opiniones, considerando que no se midió con el mismo rasero.

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Acá la polémica jugada en el partido de Betis vs. Barcelona: