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Gol Caracol  / ¿Lamine Yamal mereció ser expulsado? Vea la polémica jugada en Real Betis vs Barcelona

¿Lamine Yamal mereció ser expulsado? Vea la polémica jugada en Real Betis vs Barcelona

Cuando apenas iban unos cuantos minutos del segundo tiempo, Facundo Bernal y Lamine Yamal protagonizaron un 'picante' donde el árbitro tomó extrañas decisiones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Betis vs Barcelona, partido de la fecha 9
Betis vs Barcelona, partido de la fecha 9
AFP

En el partido entre el Betis y el Barcelona, se presentó una roce entré Facuando Bernal y Lamine Yamal.

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Recién iniciado el segundo tiempo llegó la acción polémica del partido. Al minuto 54, justo tras el descuento de Abde, Facundo Bernal apartó levemente a Lamine Yamal para que no se acercara a un rival tendido en el campo. El atacante 'culé' respondió con un empujón y el jugador del Betis reaccionó sujetándolo por la nuca y dándole un leve cabezazo que terminó con Lamine dejándose caer al césped de forma exagerada.

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El árbitro decidió expulsar al jugador del Betis, mientras que tan solo amonestó a Yamal. Dicha medida disciplinario causó revuelo y dividió opiniones, considerando que no se midió con el mismo rasero.

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Acá la polémica jugada en el partido de Betis vs. Barcelona:

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