Julián Álvarez advirtió que la Selección Argentina "va con todo" para coronarse en el Mundial 2026

El delantero de la selección argentina Julián Álvarez, autor de uno de los goles en el triunfo 3-1 ante Suiza advirtió que el equipo de Lionel Messi "va con todo" para alzar la Copa nuevamente.

"El grupo está muy unido, muy fuerte, estamos bien. Ahora a descansar y pensar en el próximo partido. Quedan dos más y vamos a ir con todo", dijo al canal TyC Sport tras el partido.

Respecto al próximo rival en semifinales, Álvarez anticipó que frente a Inglaterra "será un partido difícil. Es un gran equipo", dijo.

"Hoy se pusieron las cosas difíciles, más allá de que teníamos uno más, pero sabíamos que el gol iba a llegar", afirmó.



Argentina venció a Suiza y clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Foto: AFP.

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En zona mixta, Julián Álvarez comentó: "Muy orgulloso de estar entre los cuatro mejores, Inglaterra sabemos que tiene unos jugadores impresionantes, que es una gran selección, que lo está haciendo muy bien, pero nosotros a recuperar, a preparar lo nuestro".

"Muy contento obviamente lo personal por el gol. Después todos los partidos del Mundial estamos viendo que son así, mucho tiempo extra, se está dando así, pero sabemos que nosotros luchamos hasta el final, dejamos todo. Estamos haciendo los goles sobre el final, pero mientras ganemos es todo positivo", añadió.

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"Como delantero es importante (marcar). Personalmente siento que vengo de menos a más, esperemos que ahora sobre el final sea mejor aún todavía, pero lo importante es que el equipo gane. Como delantero uno quiere ayudar a hacer goles, pero también toca correr, toca defender, lo hacemos todos juntos, así que mientras el equipo gane estamos todos felices", concluyó.

¡Argentina ganó "sufriendo"!

"Hoy sufrimos" dijo el DT de la selección argentina Lionel Scaloni tras el triunfo en la prórroga por 3-1 ante Suiza que colocó al equipo de Lionel Messi en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

"Sabíamos que (Suiza) era un equipo muy físico, nos pusieron en mucha dificultad (pero) estuvo de nuestro lado la suerte", dijo el DT.

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También hubo autocrítica. "Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor", consideró.

Julián Álvarez con Argentina AFP

Scaloni remarcó que es "histórico estar en una semifinal nuevamente" y prefirió enfocarse en la recuperación de sus jugadores más que preocuparse en Inglaterra, su próximo rival.

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"Da igual que sea Inglaterra o Noruega, necesitamos recuperar, es lo mas importante", cerró el entrenador.