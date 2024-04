A David Luiz le 'caen' con todo por insólito tire libre, en el Millonarios vs. Flamengo

Este martes 2 de abril, Flamengo visitó a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo E en la Copa Libertadores.

Y es que, más allá de los diferentes goles, emociones y demás situaciones que se vivieron en el juego, uno de los hombres que se robó las miradas de todos fue David Luiz.

Teniendo en cuenta que en los encuentros pasados no había sido titular, su presencia en el once inicial para enfrentar a Millonarios fue toda una sorpresa. No obstante, por su recorrido, bagaje y demás, su presencia en cancha siempre implica gran respeto y admiración.

Especialmente en el trato del balón, para las pelotas paradas. Todavía queda el recuerdo de aquel golazo en la Copa del Mundo 2014, cuando, de media distancia, el defensor brasileño sacó tremendo remate de tiro libre para marcar el 2-0 parcial de la ‘canarinha’ contra la Selección Colombia, en aquel momento del duelo.

Publicidad

Y justamente, este miércoles frente a Millonarios, David Luiz quiso repetir aquel cobro. Sin embargo, el disparo se fue muy desviado, generando gran confusión tanto para jugadores, como hinchas y cibernautas, que no perdonaron al brasileño en las redes sociales.