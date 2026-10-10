Lionel Messi prolonga su fiesta y comanda con dos goles la victoria del Inter Miami sobre DC United

Solo cuatro días después de su emotiva despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi dio otro festival de fútbol con el Inter Miami al anotar un doblete, al igual que Luis Suárez, en el contundente 4-0 endosado al DC United en el NU Stadium, este sábado.

Messi alcanzó los 23 goles en lo que va de la Major League Soccer (MLS) y es cada vez más el máximo artillero de la liga.

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Suárez también fue protagonista al anotar los dos goles que pusieron cuesta abajo el duelo en la primera mitad.

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Después de su multitudinaria despedida de la Selección Argentina, el pasado 6 de octubre en Buenos Aires en el amistoso contra Benín, Messi salió de titular en el once de Cristian González para enfrentarse al DC United.



Lionel Messi en Inter Miami vs. DC United por la MLS. Foto: AFP

En esta fecha FIFA extendida a tres semanas, Messi logró disputar todos los partidos del Inter Miami y se desplazó a Argentina solo para el histórico encuentro del pasado martes, en el que anotó un gol y dio dos asistencias.

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Si también se considera el compromiso internacional, Messi lleva cinco partidos consecutivos marcando.

Anotó el primero nada más comenzar la segunda mitad al rematar dentro del área una asistencia de Suárez.

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Fue a la hora de partido cuando Lionel Messi culminó su gran noche con una maravilla.

Logró un eslalon espectacular entre tres defensas para entrar en el área y fulminar al portero con un remate cruzado que desató la euforia del público del NU Stadium.

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Intercambió un abrazo con sus compañeros, incluido un Luis Suárez que anotó sus dos goles en la primera mitad, al aprovechar dos asistencias de Germán Berterame.

El Inter Miami es segundo en la Conferencia Este con 49 puntos, detrás de un Nashville que arrancó la jornada con 60 unidades.

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Vea acá los dos goles de Lionel Messi HOY con Inter Miami vs. DC United, por la MLS:

Messi magic 🪄



Two goals for the World Cup Champion. pic.twitter.com/PMA1l5tyZk — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

Messi's left foot is magical 💫 pic.twitter.com/Rn7ssoM5UP — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025