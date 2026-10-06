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Gol Caracol  / Vea el gol de Lionel Messi en su despedida con la Selección Argentina; así la metió contra Benín

Vea el gol de Lionel Messi en su despedida con la Selección Argentina; así la metió contra Benín

Lionel Messi ya antes había colaborado con una asistencia con el seleccionado argentino este martes y con el paso de los minutos, también dijo presente en el marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Lionel Messi Argentina Benín
Lionel Messi Argentina Benín
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En la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el estadio Monumental de River Plate, no podía faltar el gol del histórico número '10' de la albiceleste. Y es que el rosarino convirtió en un tanto, un penalti, que ejecutó de buena forma y de esa manera poner a celebrar a una masa de aficionados que se entregaron en cuerpo y alma a su ídolo.

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Vea acá el gol de Lionel Messi en Argentina vs. Benín

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