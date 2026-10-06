Vea el gol de Lionel Messi en su despedida con la Selección Argentina; así la metió contra Benín

En la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el estadio Monumental de River Plate, no podía faltar el gol del histórico número '10' de la albiceleste. Y es que el rosarino convirtió en un tanto, un penalti, que ejecutó de buena forma y de esa manera poner a celebrar a una masa de aficionados que se entregaron en cuerpo y alma a su ídolo.

Vea acá el gol de Lionel Messi en Argentina vs. Benín

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GOAL: LIONEL MESSI HAS SCORED IN HIS FAREWELL GAME - 1 GOAL + 2 ASSISTS FOR HIM!



🇦🇷 Argentina 3-0 Benin 🇧🇯 pic.twitter.com/EhvXfgft3L — Lads Banter Football (@ladsbanterfooty) October 7, 2026