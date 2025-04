Lionel Messi recordó el momento más doloroso de su carrera: "Me pasó y fue una tortura"

Lionel Messi es considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia, gracias a su talento y a los diversos títulos que consiguió con sus clubes (Barcelona , PSG e Inter Miami) y la Selección Argentina . Sin embargo, no todo ha sido 'color de rosa' a lo largo de su carrera. Prueba de ello fue lo que contó en una extensa entrevista con 'Simplemente Fútbol'.

Allí, recordó lo realizado en el reciente Mundial Qatar 2022, donde se coronó campeón, tras vencer a Francia en la final. Y es que era el único trofeo que le faltaba en su vitrina. Razón por la que no ocultó su alegría y dejó claro que fue la 'cereza del pastel'. Eso sí, no dejará de competir y de ir en busca de más, debido a su forma de ver la vida y el deporte.

"Eso es lo máximo. Para cualquier jugador, llegar a ese punto, es lo más difícil. En mi caso, era lo único que me faltaba y ya tuve la suerte de conseguirlo todo. No puedo pedir nada más y solo disfruto. Quiero seguir compitiendo y ganando cosas porque es mi esencia. Lo del Mundial fue todo. Después de eso, se logró todo y no nos queda nada", afirmó de entrada.

Pero lo que llamó la atención fue cuando le preguntaron por Kylian Mbappé, quien marcó un triplete y anotó su penalti en la tanda desde el punto blanco, pero no fue suficiente para hacerse con la copa. "Tiene la tranquilidad de que ya la ganó y, de seguro, Lo asimilará de otra manera", respondió Lionel Messi antes de comparar este caso con una vivencia suya.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas AFP

"Si bien es una locura lo que hizo en la final y no fue campeón del mundo, viví algo similar. Llegué a la final del Mundial de Brasil 2014 y no ser campeón, fue una tortura. Después ser campeón más tarde, hace que todo sea más suave y se asimila de otra forma. Ya la tengo, no importa", puntualizó. Además, escogió dicha Copa del Mundo como su mejor certamen.

"El Mundial de Qatar 2022 fue el torneo donde mejor me sentí. Ahora, tuve Copas América muy buenas, como en 2007, en la que había un equipazo, pero perdimos con Brasil. Después la de Chile y Estados Unidos, donde tuve un alto nivel, pero el no haber ganado, hace que te olvides de lo que hiciste. Ya en Qatar, me sentí bien y gané el trofeo", sentenció.