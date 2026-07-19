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Gol Caracol  / Lionel Messi y su emotivo mensaje, a horas del final del Mundial 2026; "Pase lo que pase..."

Lionel Messi y su emotivo mensaje, a horas del final del Mundial 2026; "Pase lo que pase..."

El astro argentino Lionel Messi se reportó en sus redes sociales en las horas previas de la final de la Copa del Mundo contra España, en la que buscará ser bicampeón y defender el título de Qatar.

Por: EFE
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Lionel Messi discutiéndole al árbitro, en duelo contra Suiza.
Lionel Messi discutiéndole al árbitro, en duelo contra Suiza.
Foto: AFP.

A horas de la gran final ante España en el Mundial 2026, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, publicó un mensaje de agradecimiento a sus compañeros y al cuerpo técnico y afirmó que, sea cual fuere el resultado de este domingo, el equipo ya escribió una historia que "nadie podrá borrar".

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", expresó el '10' en su perfil de Instagram.

Javier Tebas, presidente de la Liga de España.
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La estrella de la selección argentina, de 39 años, acompañó su mensaje con una foto de todo el plantel y del cuerpo técnico de la Albiceleste, que este domingo en Nueva Jersey (Estados Unidos) aspira a sumar su cuarta estrella mundialista, segunda consecutiva, después de Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022.

Messi agradeció a cada uno de sus compañeros, al cuerpo técnico y "a todas las personas que trabajan todos los días para que esta selección siga siendo una familia".

"Pase lo que pase mañana (domingo), este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar", concluyó el astro del fútbol mundial.

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El partido de este domingo será el último del exfutbolista del Barcelona y París Saint-Germain y actual delantero del Inter Miami, de 39 años, como futbolista de la selección argentina en un Mundial de fútbol, salvo sorpresa mayúscula.

Además de los innumerables títulos logrados a nivel de clubes especialmente con el Barça, en cuyas categorías inferiores se formó tras viajar con sus padres desde su Rosario natal para someterse a un tratamiento por los problemas que tenía con la hormona del crecimiento, 'La Pulga' ha ganado cuatro trofeos con la Albiceleste: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y, sobre todo, el Mundial de Catar 2022, todo ello a las órdenes de Lionel Scaloni.

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Su liderazgo al frente del equipo, tanto a nivel de juego como en lo personal, ha llevado a varios jugadores a declarar, cada vez que Argentina superaba una fase del Mundial, que estaban postergando el último partido de Messi.

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