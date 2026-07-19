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Gol Caracol  / En Egipto se festejó la derrota de Argentina como un título; celebración en el país africano

En Egipto se festejó la derrota de Argentina como un título; celebración en el país africano

Tras la polémica eliminación contra la 'albiceleste', durante el presente certamen orbital; los egipcios se quitaron la 'espinita', festejando victoria de España contra Argentina, en la final.

Por: EFE
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
La Selección de Egipto 'alzó la voz', por inconformismo en el arbitraje contra Argentina.
La Selección de Egipto 'alzó la voz', por inconformismo en el arbitraje contra Argentina.
Foto: AFP.

La cuenta pendiente de Egipto para este Mundial 2026 se ha saldado al fin con el triunfo por 1-0 de España ante Argentina en la final, en un partido donde la tensión se palpó hasta el último minuto en todo el mundo árabe.

Entre callejones del barrio cairota de Zamalek, los aficionados egipcios y algunos españoles se agolpaban en sillas de plástico frente a pantallas instaladas en las calles. Salvo algún díscolo con la camiseta de Messi, el equipo y bandera de España se enarbolaban para este partido.

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El apoyo a España sirvió para que Egipto se uniera de nuevo tras quedar eliminado en octavos frente a Argentina en uno de los partidos más polémicos de esta competición.

Hossam Hassan DT de Egipto
Hossam Hassan DT de Egipto
AFP

'La Roja' en la tierra de los faraones

Sorbos de té, suspiros entre bocanadas de narguile y gritos de 'La Roja' convergían entre los cláxones típicos de las calles de la capital y el grito final de la celebración por la victoria de España. Cuando el arbitro pitó el final del partido, nadie quería dejar de lado la rojigualda para echarse una fotografía antes de marcharse.

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Tampoco faltaron gestos contra Messi, al que no olvidan por el partido en el que derrotó a los 'Faraones' de Salah en la remontada más épica de este torneo.

Y es que los egipcios han visto este partido, además de una revancha, como una cuestión moral por el apoyo de España y los jugadores de la selección, como Lamine Yamal, con la causa palestina, algo que el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, reivindicó durante la participación en el Mundial.

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Además, este tema ha estado aún más presente con el respaldo público del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros responsables israelíes a Argentina justo antes de que se jugara la final.

Un brindis en Beirut

Los gritos de celebración en el mundo árabe se trasladaban a un Líbano en pausa por una guerra que ha devastado el sur del país. Precisamente, en el bar El Camión, en Beirut, el pitido final desató un abrazo colectivo.

Españoles residentes, libaneses aficionados al fútbol y latinoamericanos compartieron una explosión de alegría que se prolongó entre cánticos, fotografías improvisadas y brindis por un título que muchos siguieron a miles de kilómetros de casa.

Lionel Scaloni con la Selección de Argentina
Lionel Scaloni con la Selección de Argentina
AFP

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"Con muchos nervios, porque España ha tenido un montón de oportunidades y no las metía. Son esos partidos en los que te marcan un gol en cualquier jugada y lo pierdes todo. Se sufrió mucho, pero rodeado de amigos se vive de otra manera", contaba Adrián a EFE al terminar el encuentro.

Bianca, argentina residente en la capital libanesa, aún con el disgusto todavía reflejado en el rostro, reconocía: "Muy mal. Argentina lo jugó muy bien. No sé qué decir. Ya casi al final del segundo tiempo, España se merecía tener más posesión y jugar mejor".

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