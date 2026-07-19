James Rodríguez y Luis Díaz lideraron once ideal de decepciones en el Mundial 2026

Si cada Mundial descubre nuevas figuras, Norteamérica 2026 también dejó nombres ilustres que no colmaron las expectativas. Entre eliminaciones prematuras, rendimientos discretos y actuaciones muy por debajo de su nivel habitual, varias de las grandes estrellas quedaron en deuda.

En esta observación realizada por la agencia AFO ingresaron los futbolistas James Rodríguez y Luis Díaz, que fueron las grandes estrellas en la previa, pero no pudieron consolidar una campaña estelar en la Copa del mundo.

El guajiro solo anotó un gol y no pudo ser igual igual de desequilibrante como en sí lo hizo la temporada pasada en el Bayern Múnich. Por su parte, James, en el que sería su último Mundial, no pudo replicar lo que hizo en 2014.

Ahora, sin equipo, deberá definir su futuro profesional en las próximas semanas.



James Rodríguez, figura de la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

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Este es el once de las principales decepciones del torneo:

. PORTERO

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- Fernando Muslera (Uruguay, 40 años)

El veterano arquero regresó al Mundial para aportar experiencia, pero terminó señalado por varios errores en un Uruguay igual de decepcionante que ni siquiera superó la fase de grupos. Contra España, el histórico guardameta incluso pidió ser sustituido en el entretiempo del que fue su último partido en la Celeste.

. DEFENSAS

- Piero Hincapié (Ecuador, 24 años)

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Llegaba como uno de los centrales más cotizados del mundo tras consolidarse en el Bayer Leverkusen y el Arsenal, pero en el Mundial estuvo lejos de ser una garantía y fue superado varias veces en defensa. En dieciseisavos fue expulsado y terminó la copa sin asistencias ni goles, y con molestias físicas.

- Joško Gvardiol (Croacia, 24 años)

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El defensa del Manchester City, que fue una revelación en Catar 2022, era uno de los pilares de una Croacia acostumbrada a competir en los grandes torneos, pero su equipo no superó los dieciseisavos y el zaguero dio muestras de no recuperar su nivel tras una fractura de tibia a comienzo de año.

Luis Díaz en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

- Jonathan Tah (Alemania, 30 años)

Después de una temporada brillante con el Bayern Munich, se presentaba como el cerrojo que liderara la defensa germana. Sin embargo, Alemania no solo volvió a despedirse antes de lo previsto, sino que el propio Tah erró el penal decisivo en la tanda que fue la antesala de la eliminación.

MEDIOCAMPISTAS

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- Federico Valverde (Uruguay, 27 años)

El capitán del Real Madrid, que llegaba en medio de una creciente tensión en el camerino Merengue, no fue el referente que necesitaba Uruguay y apenas logró influir en el juego de su selección, que ni siquiera pasó la fase de grupos.

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James Rodríguez (Colombia, 35 años)

Conocido por convertirse en una estrella al vestir la tricolor y tras una Copa América sobresaliente, el capitán colombiano estaba llamado a liderar una selección ilusionante. Sin embargo, Colombia solo llegó a los octavos y su reciente inconstancia en clubes quedó reflejada en un pobre estado de forma y una merma en la habitual precisión de su pierna zurda.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia. afp.

- Moisés Caicedo (Ecuador, 24 años)

El fichaje más caro de la historia del Chelsea no consiguió trasladar su jerarquía al Mundial. Ecuador, que pintaba como una sorpresa oculta antes del torneo, echó de menos su dominio del mediocampo y no logró marcar diferencias.

- Neymar (Brasil, 34 años)

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La llamada de Carlo Ancelotti para su regreso, tras superar una larga lesión, generó una enorme expectativa. Pero el pentacampeón Brasil volvió a quedarse antes de las rondas decisivas. En otros tiempos desequilibrante e impredecible, apenas vio minutos en el torneo y se lo vio sin ritmo y lejos de su mejor versión.

. DELANTEROS

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- Cristiano Ronaldo (Portugal, 41 años)

El máximo goleador histórico del fútbol llegó decidido a prolongar su leyenda, pero apenas tuvo impacto en el ataque portugués. Su Mundial pasó casi inadvertido y Portugal volvió a despedirse antes de lo esperado. Comparado con el mundial de Messi, su eterno rival de 39 años, el suyo luce aún más opaco.

- Luis Díaz (Colombia, 29 años)

A diferencia de Harry Kane y Michael Olise, sus estelares compañeros de ataque en el Bayern Munich, Lucho era el llamado a desequilibrar para Colombia por ser uno de los extremos más temidos del torneo. Sin embargo, solo marcó un gol y estuvo desconocido en una selección cuyo punto débil del torneo fue el ataque.

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- Antoine Semenyo (Ghana, 26 años)

Llegó en enero al Manchester City por 72 millones de dólares como uno de los extremos más desequilibrantes de la Premier League, un rótulo que no supo rubricar como el gran referente ofensivo de Ghana. Terminó el torneo sin el protagonismo esperado y su selección también desinfló prematuramente.