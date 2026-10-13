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Gol Caracol  / "Lo digo con toda la humildad, pero Barcelona está practicando el mejor fútbol de Europa, del mundo"

"Lo digo con toda la humildad, pero Barcelona está practicando el mejor fútbol de Europa, del mundo"

Barcelona, equipo dirigido por Hansi Flick, ha tenido un inicio perfecto tanto en la Liga de España como en la Champions League. Los 'azulgranas' viven un presente extraordinario.

Por: EFE
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Barcelona vive un presente extraordinario en el fútbol de Europa.
Barcelona vive un presente extraordinario en el fútbol de Europa.
Foto: AFP

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha opinado este martes 13 de octubre que el equipo que dirige Hansi Flick está practicando "el mejor fútbol del mundo" y cuenta con una plantilla "muy competitiva" que, según ha subrayado, aspira a ganar todos los títulos.

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"Lo digo con toda la humildad, pero creo que estamos practicando el mejor fútbol de Europa y, por lo tanto, del mundo. Hay otros equipos que también están muy bien, como el PSG o el Bayern Múnich, que son candidatos a ganar las competiciones en las que participamos. Y después siempre falta alguna sorpresa, y hay que estar atentos", ha afirmado Laporta.

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El presidente del club catalán ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación desplazados a Estambul, donde el Barcelona se mide este martes al Galatasaray, equipo que tiene en sus filas al defensor colombiano Dávinson Sánchez, en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League.

Barcelona le ganó al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por la Liga de España.
Barcelona le ganó al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por la Liga de España.
Foto: AFP

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Y es precisamente la Champions League, que la entidad catalana no gana desde 2015, el gran "objetivo" de la temporada, según Laporta, quien ha elogiado el trabajo del director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', por haber confeccionado "un equipo muy competitivo y compensado".

"Somos el equipo que está jugando mejor y dando espectáculo, lo que provoca que los aficionados al fútbol y los 'culers' se lo pasen bien. Hacemos un juego que divierte", ha argumentado el dirigente.

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Y, en este sentido, el presidente ha destacado que "la clave de todo" es que exista "espíritu de equipo y buen ambiente" en el vestuario 'azulgrana'.

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Preguntado por las quejas arbitrales del Real Madrid tras su último partido contra el Villarreal, el presidente barcelonista ha preferido "hablar del Barça" y centrarse en el encuentro ante el Galatasaray. "Es uno de esos partidos que nos gusta jugarlos porque hay mucho ambiente en el estadio", ha concluido el máximo dirigente del Fútbol Club Barcelona.

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