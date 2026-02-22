Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Loftus Cheek, del Milan, y el choque que lo mandó al hospital; no perdió el conocimiento

Loftus Cheek, del Milan, y el choque que lo mandó al hospital; no perdió el conocimiento

En el partido de este domingo en la Serie A de Italia, el futbolista del Milan, Loftus Cheek, preocupó a compañeros, rivales e hinchas luego de un golpe con el arquero contrario.

Por: EFE
Actualizado: 22 de feb, 2026
Comparta en:
Loftus Cheek Milan vs Parma
Loftus Cheek salió en camilla y con cuello ortopédico en Milan vs Parma
Transmisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad