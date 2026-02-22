Dayro Moreno y su opinión sobre la posible convocatoria de Falcao García al Mundial 2026

Dayro Moreno no para de hacer historia. El pasado sábado 21 de febrero, en la victoria 4-2 de Once Caldas sobre Fortaleza, por la Liga BetPlay I-2026, marcó doblete. Dichos tantos, le permitieron igualar a Sergio Galván Rey como máximo goleador en la historia del club de Manizales, con 171. Razón por la que no ocultó su alegría y, después del compromiso, envió un emotivo mensaje en atención a los medios.

"Estoy muy contento. Gracias a Dios, se siguen rompiendo récords con el equipo que amo, del que soy hincha, portando esta camiseta. Agradezco el apoyo de los directivos, que confiaron en mí, hace tres años, para que volviera a la institución que quiero. Además, envió un mensaje a la hinchada, cuerpo técnico y compañeros, que siempre me apoyan", expresó en una entrevista con 'La Patria'.

De igual manera, se refirió a una de sus anotaciones, pues fue de taco, en un gesto lleno de técnica y calidad. "De taco, llevo varios. Fue un golazo, lindo. Siempre he dicho que uno como delantero debe estar atento y tener inteligencia e intuición para llegar a la pelota. Se está en la pelea y nuestra meta es sumar siempre de local, haciéndonos muy fuertes para clasificar entre los ocho", añadió.

Y es que Dayro Moreno no tiene techo y, como lo ha expresado, su sueño es ir al Mundial. "Uno como goleador siempre tiene que estar presente. Finalmente, se me abrió el arco, más que venía de dos partidos sin marcar, que no me gusta que pase eso. Fue un encuentro lindo, donde hice dos goles. Estoy feliz y mi ambición no tiene límites. Seguiré trabajando y haciendo goles por el club", afirmó.



Por último, fue consultado por la información que dio el periodista, Sebastián Srur, en 'Picado TV', sobre Falcao García. "Néstor Lorenzo ya lo llamó y le dijo que si juega mínimo dos o tres partidos por mes, lo llevará al Mundial porque Colombia necesita un líder con mucha experiencia, que sepa manejar un grupo, ya que tiene un plantel muy joven". Al respecto, el jugador de Once Caldas fue contundente.

"Hay una competencia sana. Cada uno de nosotros, en este caso los delanteros y goleadores, hacemos las cosas y trabajamos y nos preparamos para ello. Quién no quisiera estar en un Mundial con la camiseta de la Selección Colombia, para eso se lucha en el día a día. Hay que darlo todo y esperar", sentenció. Recordemos que Dayro Moreno estuvo en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas, cuando fue convocado para los partidos, que terminaron con victorias, contra Bolivia (3-0) y Venezuela (3-6), donde sumó ocho minutos.

Respecto a Falcao García, no viste la camiseta de la 'tricolor' desde marzo de 2023, en los juegos preparatorios frente a Corea del Sur, que finalizó con empate 2-2, y contra Japón, que fue triunfo 1-2. Allí, el samario estuvo 24 minutos en el terreno de juego. Ahora, siendo parte de Millonarios, guarda la esperanza de volver a la Selección Colombia y más a un Mundial, que sería su segunda cita orbital, tras haber estado en Rusia 2018.