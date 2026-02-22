Luis Díaz se quedó sin uno de sus socios en Bayern Múnich; "tres semanas de baja por lesión"

Bayern Múnich vive una temporada de ensueño. Además de haberse coronado campeón de la Supercopa de Alemania, sigue en carrera en la Champions League, donde ya está instalado en octavos de final, se encuentra en semifinales de la Copa alemana y es líder en la Bundesliga. Allí, varios jugadores, como Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise, entre otros, han sido determinantes con sus asistencias y goles.

Sin embargo, no todo es 'color de rosa'. El pasado sábado 21 de febrero, por la fecha 23, los dirigidos por Vincent Kompany vencieron por 3-2 al Eintracht Frankfurt. Dicho resultado, les permitió llegar a la línea de los 60 puntos y una diferencia de gol de +64, sacándole una amplia ventaja a su más cercano perseguidor que es Borussia Dortmund, que suma 52 unidades y +27, en la segunda plaza de la tabla.

El problema se presentó al minuto 50, cuando recién empezaba el segundo tiempo, ya que Alphonso Davies cayó al suelo y no pudo continuar en cancha. Recordemos que el lateral izquierdo, quien comparte banda con Luis Díaz y se suelen hacer respaldos y apoyar en las proyecciones al ataque, venía de superar una grave lesión que lo alejó de las canchas por un largo tiempo: rotura del ligamento cruzado.

De hecho, su anhelado regreso se dio el 9 de diciembre de 2025, en la victoria 3-1 sobre Sporting Lisboa. En aquel entonces y casi que a mitad de temporada, solo jugó dos minutos, pero, con el paso del tiempo, se hizo con un lugar en la titular. Prueba de ello es que fue desde el arranque frente al Frankfurt. No obstante, al ver sus gestos de dolor, se temió lo peor y hubo preocupación en las toldas del equipo alemán.



Luis Díaz y demás jugadores del Bayern Múnich celebran una victoria en Bundesliga AFP

"Su lenguaje corporal después del partido fue mejor que cuando ocurrió. No sé si en dos, tres o cuatro semanas, regresará. Le harán un examen y luego sabremos más", dijo de entrada el entrenador, Vincent Kompany. Después, medios locales afirmaron que "se trataba de una pequeña rotura de isquiotibiales. Hay algo de alivio, pero también de precaución. Su rehabilitación será un proceso cuidadoso y paso a paso".

Finalmente, este domingo 22 de febrero, se confirmó que "luego de los exámenes realizadas y las evaluaciones pertinentes, Alphonso Davies estará fuera de juego durante aproximadamente tres semanas". Así las cosas, Luis Díaz tendrá otro compañero por el costado izquierdo en los próximos partidos, entre Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.