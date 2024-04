Los nuevos cambios en el reglamento del fútbol, explicados al detalle: experto habló del tema

El fútbol está en un proceso contante de transformación y, con la International Football Association Board (IFAB) como principal protagonista, en las últimas horas hubo importantes modificaciones en el reglamento.

Es por eso que, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el exárbitro colombiano Óscar Julián Ruiz se refirió al tema, dando reveladores detalles sobre la última actualización.

“Las modificaciones que arrancarán desde julio. Estas fueron impuestas por la IFAB, que es el órgano legislativo del fútbol, conformado por las cuatro asociaciones británicas. Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, sumado a los cuatro votos que tiene la FIFA”, indicó de entrada el reconocido árbitro.

¿Cuáles serán las más importantes modificaciones en el reglamento?

Publicidad

La intervención médica al campo:

“En el campeonato mundial de Qatar se aprobó una sustitución adicional, en el caso de esos golpes de cabeza con cabeza, para evitar la conmoción cerebral. El médico va a tener la autonomía de ingresar al campo sin la autorización del árbitro para este caso en específico, No obstante, es importante aclarar que la IFAB actualiza las reglas, pero al final es la competición la que la agrega en su reglamente, sea la Dimayor o Conmebol, etc.”.

Óscar Julián Ruiz, exárbitro colombiano. Foto: Getty Images.

Adelantamiento en el cobro de penal:

“Cuando hay un adelantamiento de un compañero del que cobraba y terminaba en gol, se tenía que anular, o también si se adelantaba un jugador del equipo defensor y tapaba el portero, pues repetían el cobro. Pero ahora no, tiene que haber una influencia, que si se adelanta el atacante, tiene que influir en la jugada, igual ocurre con el defensor, y cuando sean simultáneos, y no son influyentes, no se repetirá el cobro”.

Publicidad

Amarilla y roja por mano en el área:

“He tenido la oportunidad de hablar con técnicos internacionales y la mano ha sido, es y será un tema de discutido. Hoy se discuten las manos y mañana se seguirá discutiendo porque el fútbol no se juega con las manos. Todo el mundo cree que tocar el balón con la mano es penal”.

“Ya en el tema de las amarillas, hoy por hoy una mano en el área es amonestación y si es oportunidad manifiesta de gol, expulsión. A partir de julio, si hay una mano no natural que está en la posición anormal y se sanciona un penal que era ataque prometedor, ya no se sanciona amarilla. Pero si es oportunidad manifiesta de gol, ya no se dará la roja, sino que se cambia por una amarilla”.