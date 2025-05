Luis Díaz: "Mi padre luchó para que yo fuera un profesional y poder llegar a jugar fútbol"

Tras conquistar la Premier League con Liverpool ,Luis Díaz ha estado viviendo el sueño de niño, y así lo hizo saber mediante una entrevista desde Inglaterra.

El colombiano fue parte fundamental del título de los 'reds', que gracias a sus 12 tantos en 23 partidos jugados en la Liga de Inglaterra, ha tenido una de sus mejores temporadas desde su arribo al viejo continente.

'Lucho' habló con la 'Premier League' donde se refirió a la importancia que ha tenido el trofeo para su carrera, y no escondió que está viviendo un sueño que tuvo desde niño.

Publicidad

Ser campeón de la Premier League

"Se me vinieron muchos recuerdos de pequeño, cuando quería jugar para un equipo grande, yo soñaba con llegar a jugar a la Premier League y jugar en un equipo tan importante como lo es Liverpool y bueno, ver que han pasado muchas circunstancias no tan fáciles, llegar hoy en día estar acá ganando una Premier League, obviamente te lleva a muchos recuerdos y nada muy feliz por eso".

La importancia del título para su padre

Publicidad

"Para mi familia, no solamente para mi padre, que obviamente fue un factor importante para mí, porque fue quien me inculcó digamos que en el mundo del fútbol, siempre estuvo guiándome para hacer las cosas bien, me metió en escuelas, luchó para que yo fuera un profesional y poder llegar a jugar al fútbol, pero mi familia también estuvo ahí, mi madre, mis tíos los que recuerdo que pudieron ayudarme, así que agradecido siempre con mi mamá, con mi papá, ellos son un pilar importante para mí".

Títulos de Luis Díaz

El atacante de la Selección Colombia consiguió su primera Premier League desde que arribó al fútbol inglés, además, ya cuenta en su palmeares con títulos como la Community Shield en 2022; dos veces la Copa de la Liga en 2022 y 2024; FA Cup en 2022; y ahora la Premier League de la temporada 2024/25.

Por otro lado, en su paso por el Porto, logró otros cinco títulos: dos veces la Primeira Liga, en 2020 y 2022;Copa de Portugal en otras dos ocasiones 2020 y 2022; y Supercopa de Portugal 2021.

Publicidad

En Junior, de Barranquilla equipo en el que estuvo antes de partir al viejo continente, logró cuatro trofeos, la Copa Colombia 2017; Liga 2018-II; Superliga 2019; Liga 2019-I.