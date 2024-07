Luis Fernando Montoya no olvida la derrota de Once Caldas en la Intercontinental: los detalles

Luis Fernando Montoya ya quedó en las páginas doradas de Once Caldas y el fútbol colombiano, gracias a su título de Liga en 2003 y ser campeón de la Copa Libertadores de 2004. Sin embargo, hay una situación que no olvida y, 20 años después, se sigue lamentando. El hecho de no haber ganado la Copa Intercontinental, le duele y no puede creer que haya pasado eso.

En el estadio de Yokohama, el 'blanco blanco' midió fuerzas con Porto, que se había ganado ese lugar, tras imponerse en la Champions League. El compromiso finalizó 0-0, por lo que todo se definió en cobros desde el punto blanco de penalti. Allí, fueron pasando uno a uno, en una tanda bastante larga, donde se ejecutaron 18 disparos hasta conocer al vencedor.

El conjunto portugués terminó celebrando, al ganar 8-7, y el profesor Luis Fernando Montoya contó cómo lo vivió, en una entrevista exclusiva con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, y emitida por Noticias Caracol. Allí, no ocultó su tristeza y reveló en qué momento fue consciente de que se le escapaba el título por el que tanto había luchado.

Publicidad

"Llegó un momento donde fallamos el penalti en la Copa Intercontinental y yo pensaba que no se iba a lograr. Le dije al 'Panelo' Valencia: 'no ganamos esto', no lo creía. Cuando vi que el penalti de Jonathan Fabbro, lo botó, es peor. Fabbro era el que mejor le pegaba, entonces, al ver que pasó eso, le dije: '¿Se da cuenta?' No lo creía", afirmó el D.T., de entrada.

Luis Fernando Montoya, director técnico campeón de la Copa Libertadores 2004, con Once Caldas Archivo de Gol Caracol

Todavía sigue soñando y no se perdona ese tropiezo. "Un equipo como Once Caldas, que hubiera sido campeón en 2003, ganar la Copa Libertadores y que hubiera sido campeón de la Intercontinental, no habría nada mejor en Colombia, pero en fin, bueno", añadió el 'Campeón de la Vida', quien confesó que sigue viendo ese momento del 12 de diciembre de 2004.

Publicidad

"La verdad es que lo repaso mucho, veo qué fue lo que pasó y me acuerdo del temperamento de todos los jugadores, de si hubieran anotado el penalti, hubiéramos sido campeones, en fin. Sin embargo, todo pasa. Once Caldas era el mejor, los muchachos tenían muchas condiciones, en serio", sentenció el estratega que escribió su nombre en mayúsculas en Once Caldas.