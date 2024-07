Juan Carlos Henao y la atajada que recordará por siempre en título de Once Caldas, en Libertadores

Juan Carlos Henao es un ídolo en Once Caldas, campeón de laCopa Libertadores de América en 2004. El exfutbolista del 'albo' en una larga y extensa entrevista con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, habló de esas atajadas claves que tuvo durante ese campeonato, ese título que llenó de orgullo a todos los manizaleños y el pueblo colombiano.

Sentado en las gradas del Palogrande, Henao evocó una tapada en particular en el duelo contra Sao Paulo, por la vuelta de las semifinales de esa edición, la que le hizo a Nery y que pudo cambiar la historia del 'blanco-blanco'.

Juan Carlos Henao con el once Caldas, en Libertadores. AFP

"Yo creo que fue decisiva en el partido de vuelta ya casi finalizando el juego, íbamos 1-1, un contragolpe de ellos donde quedamos mal parados, entra Nery y se la tocan (el balón) y queda mano a mano conmigo, se le va un poco larga, era una de mis virtudes, esperar que ellos la puntearan un poquito y salir y rápido, se la logro desviar, se va un costado", precisa de entrada Henao para describir cómo fue esa jugada contra el 'tricolor paulista'.

Y continuó en su relato diciendo que luego comete falta y allí mismo se preguntó el por qué el árbitro no la pitó, menos mal fue fuera de los '18'.

"Lo persigo (Nery), porque sino voy al arco, la controla (la pelota) y le quedaba más fácil de patearlo al arco. Lo persigo, la tira hacia fuera, lo sigo y le doy una patada que no sé porque no pitaron falta, no era penal porque fue fuera de las 18, pero son momentos. Una jugada muy rápida, me sentí muy rápido en ese momento porque en la mente era difícil llegar a ese balón. Uno tiene que estar preparando físicamente, pero cuando juega estas fases o uno entra a la cancha, la parte mental es importantísima", concluyó el histórico guardameta del Once Caldas.