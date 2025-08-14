Luisa Agudelo se alista para nuevo juego del Cali, en medio de una confesión de amor

Luisa Agudelo dejó atrás su presencia en la convocatoria de la Selección Colombia en la Copa América para ser la titular indiscutible del Deportivo Cali femenino que está disputando los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025.

Y mientras se prepara para el duelo de este jueves frente al Medellín, por la fecha 3 de esta ronda final del campeonato de mujeres, que será a las 7.30 p.m., en sus redes sociales hizo una nueva confesión de amor.

Su novio, Camilo Nieva, también jugador profesional y quien actualmente milita en el Real Cartagena, decidió dedicarle una publicación en las historias de Instagram para expresar su amor a nivel público.

“Recordando este hermoso momento a tu lado”, escribió el futbolista colombiano, acompañado de una foto junto a Luisa Agudelo, en el atardecer en algún lugar costero de nuestro país.

Por supuesto la respuesta de la reconocida arquera no tardó en llegar, dejándole también un tierno mensaje a Nieva: “Amándote cada día mi amor. Te amo inmensamente”, fueron las amorosas palabras de la joven guardameta en sus redes sociales.

Luisa Agudelo y su novio Camilo Nieva - Foto: Instagram

Cabe recordar que Luisa Agudelo cuenta con 620 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde siempre recibe mensajes de elogio por su parte profesional, pero también por su belleza y su actividad constante en dicha red social.

En lo futbolístico Agudelo actualmente juega para el Deportivo Cali femenino, donde es la titular en su puesto y está en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025 de mujeres, ocupando el tercer lugar del grupo A de esta ronda del campeonato, con 2 puntos, a cinco unidades del líder que es Orsomarso, a uno del Medellín y uno más que Inter Palmira que es el colero.

Este jueves Luisa y sus compañera del cuadro 'azucarero' se medirán al DIM, a las 7:30 p.m., y una victoria será clave para seguir en la pelea por ir a la final de la liga femenina colombiana.



¿Quién es el novio de Luisa Agudelo?

Se llama Camilo Nieva, tiene 22 años y es oriundo de Palmira, Valle del Cauca. Juega de mediocampista y comenzó su carrera en Orsomarso, donde militó hasta el 2024. Para el presente año consiguió nuevamente equipo y en condición de libre fue contratado por el Real Cartagena, también en la Primera B, donde de a poco ha ido sumando minutos en el cuadro heroico.

En redes sociales ambos no han ocultado su amor, que tienen ya desde hace varios años, y que también genera reacciones de los seguidores de ambos, quienes apoyan el cariño que se brindan constantemente, también desde la parte profesional, siendo futbolistas ambos.