Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luisa Agudelo se alista para nuevo juego del Cali, en medio de una confesión de amor

Luisa Agudelo se alista para nuevo juego del Cali, en medio de una confesión de amor

La arquera del Deportivo Cali femenino y Selección Colombia deja ver su faceta más personal en redes sociales, donde es seguida por miles de personas y genera muchos comentarios.