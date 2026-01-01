Compañero de jugadores colombianos vive drama en la Copa Africana de Naciones

Cedric Bakambu, delantero del Real Betis y de la selección de la República Democrática del Congo, ha denunciado que doce días después de llegar a Marruecos para disputar la Copa Africana de Naciones, sus maletas siguen sin aparecer.

"Mis maletas, que debían llegar al aeropuerto de Casablanca el 19 de diciembre, siguen desaparecidas. Las autoridades han confirmado tres veces haber localizado mi equipaje, pero lamentablemente, aún no hay nada", anunció el miércoles Bakambu a través de sus redes sociales para denunciar que sigue careciendo de pertenencia personal alguna.

Cabe resaltar que Bakambu ha conseguido uno de los tantos de su selección -ante Senegal- en la primera fase del torneo continental africano. RD Congo acabó en la segunda plaza del grupo D y se enfrentará a Argelia el próximo 6 de enero en los octavos de final.



Publicidad

Así se jugarán los octavos de final de la Copa Africana de Naciones:

. Sábado 3 enero Senegal vs. Sudán - Estadio de Tánger; 1:00 p. m. (hora de Colombia) - Túnez vs. Mali - Estadio Mohammed V, Casablanca; 2:00 p. m. (hora de Colombia)

. Domingo 4 enero Marruecos vs. Tanzania - Estadio Moulay Abdellah, Rabat; 11:00 a. m. (hora de Colombia); Sudáfrica vs. Camerún Estadio Al Medina, Rabat; 2:00 p. m. (hora de Colombia)

Publicidad

. Lunes 5 enero Egipto vs. Benín - Estadio de Agadir, Agadir; 11:00 a. m. (hora de Colombia); Nigeria vs. Mozambique - Estadio de Fez, Fez; 2:00 p. m. (hora de Colombia)

. Martes 6 enero Argelia vs. RD Congo - Estadio Moulay Hassan, Rabat; 11:00 a. m.; Costa de Marfil vs. Burkina Faso - Estadio de Marrakech, Marrakech; 2:00 p. m. (hora de Colombia)

RD Congo vs. Benín - Fecha 1 de la Copa Africana de Naciones 2025. AFP.

¿Qué equipo es el vigente campeón de la Copa Africana de Naciones?

El vigente campeón de la Copa Africana de Naciones es Costa de Marfil, que en la edición de 2023 superó a Nigeria por marcador de 2-1. De hecho, esta fue la tercera consagración de este país en el mencionado torneo que también ganó en las ediciones de 2015 y 1992 al vencer a Ghana en ambas finales.

Publicidad

Sin embargo, Costa de Marfil no es la selección que más veces ganó la Copa Africana de Naciones, ya que Egipto la supera con un total de seis celebraciones. Estos campeonatos fueron conseguidos en 2010, 2008, 2006, 1998, 1986 y 1957.

Egipto le ganó a Sudáfrica en la Copa África. AFP