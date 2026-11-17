Peter Storey, que jugó 501 partidos en el Arsenal, ha fallecido a los 81 años, informa el club londinense.

Storey, defensa, estuvo en el Arsenal entre 1965 y 1977, etapa en la que contribuyó con 17 goles al equipo y ganó una liga inglesa, dos FA Cup y dos Copas de la Liga.

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En la lista de jugadores con más partidos en la historia del Arsenal, Storey es octavo. Además, fue internacional en 19 ocasiones con Inglaterra, pero nunca tuvo la oportunidad de jugar un Mundial o una Eurocopa.

Everyone at Arsenal is deeply saddened by the passing of 1970-71 Double Winner, Peter Storey.



All our thoughts are with his family and loved ones at this incredibly sad time.



Rest in peace, Peter ❤️ — Arsenal (@Arsenal) November 17, 2026

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"Todos en el Arsenal estamos muy tristes por el fallecimiento de Peter Storey. Nuestras oraciones están con su familia y con sus seres queridos en este momento tan triste. Homenajearemos a Peter en nuestro próximo partido en casa contra el Borussia Dortmund", afirma el club 'Gunner' en un comunicado.



Tras su etapa en el Arsenal, tuvo un pequeño periplo en el Fulham antes de retirarse. Una vez acabada su carrera, Storey fue condenado aunque no fue a prisión por regentar un prostíbulo, y más tarde sí recibió dos penas de cárcel, una por contrabando y otra por introducir pornografía en Reino Unido de manera ilegal.