Rigoberto Urán siempre se ha caracterizado por su jocosidad y su particular formar de contar historias, incluso cuando se trata de momentos tensos o no tan agradables. Este martes, el de Urrao sorprendió al compartir un video sobre la etapa de recuperación que está viviendo su esposa Michelle Durango luego de un accidente que sufrieron juntos y que la dejó a ella con heridas de consideración mientras que 'Rigo' salió ileso.

"Les cuento pues, mijitos, que yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle… ay, Dios mío, ¡casi se me sale el corazón! Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada. Me tocó acompañarla a ella. Ya pasaron ocho días del accidente y, gracias a Dios, todo va súper bien. Michy va mejorando cada día. Y véala acá, sonriendo otra vez. Muchas gracias a los médicos y a todo el equipo de la clínica por cuidarla tan bien. Y a nuestra familia y amigos, gracias por estar ahí, tan pendientes de nosotros desde el primer día. Un abrazo grande a todos", se lee en el posteo del expedalista.

Rigoberto Urán (@UranRigoberto) mostró este martes 17 de noviembre cómo quedó su esposa, Michelle Durango, tras sufrir un accidente en bicicleta hace ocho días. 'Rigo' contó que vivió momentos de angustia al verla lesionada: “Yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos… pic.twitter.com/CAtK4J44Oq — Kienyke (@kienyke) November 17, 2026

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Según el propio relato de Urán, el incidente ocurrió hace una semana y las heridas más importantes que presentó Durango fue una fractura de clavícula y las raspaduras tanto en un hombro como en su rostro.

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Cabe recordar, que, Rigo ahora se ha dedicado a sus negocios y empresas, siendo una de las más emblemáticas la organización del 'Giro de Rigo', el cual siempre ha contado con invitados de lujo y se ha llevado a cabo en diferentes regiones del país e incluso en el exterior.



Ahora solo queda esperar si el exciclista comparte otra actualización sobre el estado y la recuperación de Michelle, con quien siempre se ha dejado ver muy unidos.