Luz en el camino para un Liverpool que viene en caída libre, desde salida de Luis Díaz

El Liverpool recuperará al brasileño Alisson Becker y al alemán Florian Wirtz para el partido de este fin de semana contra el West Ham United en el que buscan levantarse tras tres derrotas seguidas.

Los 'Reds' no pudieron contar con Alisson por enfermedad en la derrota por 1-4 contra el PSV Eindhoven este miércoles en la Champions League, pero el portero estará de vuelta contra el West Ham. Wirtz, por su parte, se ha perdido los dos últimos duelos por un problema muscular, pero también estará disponible este domingo.

"Ha entrenado con el grupo y esperamos tenerle de vuelta con este fin de semana", dijo Arne Slot, técnico del Liverpool en rueda de prensa.

"Florian tiene este viernes su último día de rehabilitación así que si todo va bien entrenará con el equipo el sábado", añadió el entrenador holandés.



Será duda hasta última hora Hugo Ekitike, que se marchó lesionado en la derrota contra el PSV por un problema en la espalda.



¿Cómo va el Liverpool en la Premier League?

A un punto del Chelsea está el Manchester City (3º), que pagó las rotaciones en Champions con una inesperada derrota en casa ante el Bayer Leverkusen (2-0).

Peor es la situación del Liverpool, en caída libre, que encadena las goleadas ante el enfado de su hinchada. La última, en Liga de Campeones frente al PSV Eindhoven (4-1) en Anfield.

Con esta derrota, la novena en los últimos doces partidos disputados en todas las competiciones, los Reds quedan fuera del Top 8 que clasifica directamente para los octavos de final. En la Premier son 12º a 11 puntos ya del Arsenal.

Intentarán poner punto y final a su crisis desde el domingo en su visita al West Ham (17º).

"Estamos recibiendo un golpe después de otro, es duro. Pero por eso insisto en que hay que continuar luchando", dijo el entrenador del Liverpool, Arne Slot, después de la derrota ante el PSV.