¡Atención Colombia!: Sorteo del Mundial 2026 será boicoteado por selección clasificada

Irán decidió boicotear la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026, no asistiendo el 5 de diciembre en Washington, después de que Estados Unidos se negara a otorgar visas a varios miembros de su delegación, anunció este viernes la federación iraní.

Estados Unidos, que no mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde hace cuatro décadas, será uno de los coorganizadores del Mundial 2026 junto con Canadá y México.

La mayoría de los partidos, incluida la final, se llevarán a cabo en suelo estadounidense.

Trofeo del Mundial 2026 Foto: X/@FIFAWorldCup

Irán se clasificó en marzo para el Mundial 2026 y se encuentra en el bombo 2 del sorteo según estableció la FIFA.



El sitio deportivo iraní Varzesh 3 informó el martes que Estados Unidos no había otorgado visas a algunos miembros de la delegación iraní, incluido Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol.

Publicidad

"Hemos informado a la FIFA que las decisiones tomadas no tienen relación con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo de la Copa Mundial", anunció el portavoz de la federación de fútbol del país en la televisión estatal.

Según Varzesh 3, cuatro miembros de la delegación, incluido el seleccionador del equipo nacional, Amir Ghalenoei, recibieron sus visas para viajar a Estados Unidos.

Publicidad

El jueves el presidente de la federación denunció una decisión "política" de Estados Unidos, informó la agencia Mehr.

"Hemos declarado al presidente de la FIFA, el Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de una posición puramente política y le hemos pedido que detenga este comportamiento", añadió.

Este es el trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá Getty Images

Irán y Estados Unidos, enemigos desde hace más de cuatro décadas, habían iniciado en abril negociaciones bajo la mediación del sultanato de Omán sobre el controvertido programa nuclear de Irán.

Pero estas conversaciones están estancadas desde el ataque sorpresa de Israel contra Irán el 13 de junio, que desencadenó un conflicto de 12 días entre ambos países, durante el que Estados Unidos atacó tres importantes sitios nucleares iraníes.

