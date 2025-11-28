Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / El 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa no paran de recibir malas noticias en Real Betis; ¿y ahora qué?

El 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa no paran de recibir malas noticias en Real Betis; ¿y ahora qué?

Los colombianos nuevamente son protagonistas en el cuadro español, que pasa horas álgidas previo al clásico contra Sevilla, debido a unas malas noticias que ya dan 'dolores de cabeza'.

Por: EFE
Actualizado: 28 de nov, 2025
Editado por: Gol Caracol
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, jugadores colombianos en el Real Betis, de La Liga de España
Getty Images

