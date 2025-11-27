Real Cundinamarca 'pegó primero' en la final del Torneo BetPlay II-2025: 1-0 sobre Cúcuta Deportivo

El estadio Metropolitano de Techo fue testigo del 'primer sobro' de la final en el Torneo BetPlay II-2025 entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo. Los primeros 90 minutos de fútbol dejaron como ganadores a los cundinamarqueses, que se impusieron a los 'motilones' por marcador de 1-0. El arquero Kevin Cataño, de los locales, tuvo un par de buenas intervenciones para mantener el cero en su portería.

De entrada, el partido se presentó complicado,'cuesta arriba' para los de Real Cundinamarca y todo porque Jean Paul Borbosa vio la tarjeta roja. Tras el llamado del VAR y ver las imágenes en el monitor, Carlos Betancur determinó enviar a las duchas al jugador local por una dura falta sobre el arquero del Cúcuta, Ramiro Sánchez.

Pero pese a tener un jugador menos, Real Cundinamarca se acercó con peligro al arco de los visitantes, pero tras varios intentos, finalmente al minuto 25 llegó el premio. Bayron Caicedo aprovechó un rebote de Sánchez para mandar la pelota con rumbo a la red. El 1-0 se subió al tablero y el número '7' del elenco cundinamarqués celebró a rabiar con sus seres queridos que hicieron presencia en las tribunas del estadio de Techo.

Acción de juego entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo en el estadio de Techo. Colprensa

Cúcuta Deportivo intentó levantarse al golpe del gol; sin embargo, las malas noticias llegaron después ya que Ceballos se fue expulsado por una fuerte falta, abajo, sobre Jhon Cortés. Ambos equipos jugaron con 10 hombres desde el minuto 28. El telón de la primera parte se cerró 1-0.



Para los segundos 45 minutos en Techo, Cúcuta salió con otro impulso en pro de equilibrar las cargas en el marcador; no obstante, se encontró con un Cataño monumental bajo los tres palos. El número '33' tuvo dos grandes salvadas, se estiró para evitar que los 'motilones' celebraran el posible empate; dos lanzamientos desde afuera fueron las jugadas.

El cronómetro corrió y Real Cundinamarca se refugió en el fondo para mantener el resultado; cada intento de los nortesantandereanos fue evacuado por los zagueros locales.

Los locales aguantaron hasta el final, logrando una ligera ventaja de cara a la vuelta de la final del Torneo BetPlay II-2025 en el General Santander, pero perderán a dos jugadores para la definición por tarjetas rojas, debido a que Torres vio la segunda amarilla en los instantes finales.