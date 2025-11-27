Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Real Cundinamarca 'pegó primero' en la final del Torneo BetPlay II-2025: 1-0 sobre Cúcuta Deportivo

Real Cundinamarca 'pegó primero' en la final del Torneo BetPlay II-2025: 1-0 sobre Cúcuta Deportivo

Bayron Caicedo marcó el único gol para Real Cundinamarca en el estadio de Techo, en la final de ida del Torneo BetPlay II-2025. ¡Hubo tres expulsados!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de nov, 2025
Jugadores del Real Cundinamarca festejan el gol que le marcaron al Cúcuta Deportivo.
Jugadores del Real Cundinamarca festejan el gol que le marcaron al Cúcuta Deportivo.
Colprensa

