Camila Osorio vs. Mariana Higuita, EN VIVO, hora y dónde ver en TV la Copa Colsanitas

La Copa Colsanitas Zurich ya está en marcha en las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá. Cabe recordar que la edición de 2025 marca un hecho sin precedentes en la historia del 'deporte blanco' colombiano, pues, por primera vez, dos jugadoras figuran en el grupo de preclasificadas.

La nortesantandereana Camila Osorio, que ha ganado en dos oportunidades este torneo, actual campeona y ubicada en la 54ª posición del ranking WTA, será la segunda preclasificada. Por su parte, la antioqueña Emiliana Arango, quien esta semana se encuentra en la 79ª posición de la clasificación mundial, partirá como la cuarta favorita en el certamen capitalino.

Hora y dónde ver a Camila Osorio vs. en la Copa Colsanitas Zurich

Camila Osorio, en el Abierto de Australia. /AFP

La tenista cucuteña, de 23 años, hará su debut en la Copa Colsanitas este martes 1 de abril. Al frente, María Camila Osorio tendrá como rival a otra colombiana, ya que se medirá contra Mariana Isabel Higuita, a partir de las 11:00 a. m. (hora colombiana) con trasmisión de 'DSports'.

“Va a ser algo bastante especial, muy bonito tener que enfrentar a otra colombiana, me parece algo chévere también para todos. Espero que sea un buen partido, la verdad nunca me he enfrentado con Mariana, sé que lo viene haciendo muy bien, es una niña que es una promesa del tenis colombiano, así que va a ser un partido bastante difícil, tengo que afrontarlo con el mayor respeto, concentración, todo para poder sacarlo adelante, así que bueno, esperar a que a ver cómo se dan las cosas", aseguró Camila Osorio durante la presentación del torneo en la capital de la República.

Y añadió: "Me siento bien. Estoy con confianza. He tenido buenos partidos este principio de año, obviamente, pues la idea es seguir avanzando, seguir creciendo, tengo experiencia, así que espero afrontar de la mejor manera esta semana, este campeonato que es importante para mí y es bastante especial”.

En total, serán 32 tenistas las que jueguen el cuadro principal, a las anteriormente mencionadas se le sumarán seis deportistas provenientes del cuadro clasificatorio, a jugarse los días 29 y 30 de marzo. A partir del lunes 31 de marzo empezará la acción en el main draw de este torneo dotado con una bolsa de premios de USD 275.094.