‘Canelo’ Álvarez vs. Crawford: 'pelea del año' ya tiene cartelera completa y sede definida

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años de edad, enfrentará al estadounidense Terence Crawford, de 37, en duelo por la corona indiscutible del peso supermediano.

El boxeador ‘tapatío’ es poseedor de todos los cinturones de las 168 libras: Federación Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Entre tanto, el peleador norteamericano es actual monarca de la categoría superwélter (154 libras) de la AMB, motivo por el que deberá subir de peso.

Sin embargo, Crawford llega antecedido de récords que lo ponen como uno de los más destacados del mundo si se tiene en cuenta que es el primer doble campeón absoluto en la era de las 4 organizaciones más importantes del boxeo, lo que consiguió en el peso wélter (147 libras).



¿Cuándo y dónde será la pelea ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford?

El pleito estaba planeado inicialmente para llevarse a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025. Sin embargo, sus organizadores determinaron cambiar el día y confirmar su celebración para el sábado 13 del mismo mes.

Además, el choque se efectuará en Las Vegas, Estados Unidos, ciudad que fue confirmada luego de que existiera la posibilidad de disputarse en Los Ángeles o Nueva York, también en EE. UU.



Cartelera, pelea ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford

Los organizadores de la velada dieron a conocer la programación que complementará al ‘combate del año’, como ha venido siendo denominado en el medio boxístico, con 3 enfrentamientos previos pactados a 10 asaltos, mientras que el del ‘Canelo’ y Crawford será a12 episodios.

Cartelera completa:

⦁ Saúl ‘Canelo’ Álvarez (MEX) vs Terence Crawford (EE. UU.)

- Peso: supermediano indiscutible

- Rounds:12

⦁ Callum Walsh (IRL) vs. Fernando Vargas Jr. (EE. UU.)

- Peso: superwelter

- Rounds: 10

⦁ Christian Mbilli (FRA) vs. Léster Martínez (GUA)

- Peso: supermediano

- Rounds: 10

⦁ Mohammed Alakel (ARA) vs. John Ornelas (EE. UU.)

- Peso: pactado

- Round: 10

