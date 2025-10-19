Carlos Sanmartín se quedó con la victoria en los 15 años de Allianz 15k, de Bogotá

La capital del país vivió una jornada inolvidable con la celebración de los 15 años de la Carrera Allianz 15K Bogotá, la competencia de 15 kilómetros más emblemática del país, que una vez más se tomó las calles de la ciudad para promover el deporte, la inclusión y la vida saludable.

Bajo el lema “Tu motivo, tu carrera”, diez mil corredores —entre atletas profesionales, aficionados y Para atletas— recorrieron los 15 kilómetros más importantes de Colombia. Los grandes ganadores fueron Carlos Sanmartín del equipo Under Armour en la rama masculina, y Catalina López, de la Liga de Cundinamarca en la rama femenina, con tiempos de 47:09 y 53: 23 respectivamente. En la categoría Para atleta, el triunfo fue para Francisco Romero en la rama masculina y Francy Osorio en la femenina, con tiempos de 47: 38 y 1:02:11.

“Celebrar los 15 años de nuestra Carrera Allianz 15 Bogotá es rendirle un homenaje a esta ciudad, a sus ciudadanos y autoridades que nos han acompañado desde el inicio. Gracias por abrirnos sus calles, por ayudarnos a impulsar hábitos saludables y por demostrar que cuando corremos juntos, construimos una sociedad más segura, incluyente y sostenible”, aseguró David Colmenares, CEO de Allianz Colombia.

La Carrera Allianz 15K Bogotá no solo fue una fiesta deportiva, sino también un acto de compromiso ambiental. Durante la premiación, Allianz Colombia entregó un cheque por $131.000.000 a la Fundación Allianz Colombia, para apoyar un gran proyecto sostenible: el ‘Ecosistema Allianz’, una iniciativa que impulsa la siembra de miles de árboles nativos y el enriquecimiento de especies en una zona ambientalmente estratégica cercana a Bogotá, para contribuir a la restauración de ecosistemas, la protección de fuentes hídricas y la recuperación de la biodiversidad.



En la previa de la competencia, Nike brindó una experiencia para todos sus corredores en donde se sintieron como profesionales con asesoría nutricional, prueba de lactato y de hidratación, análisis de carrera, análisis de pisada y recuperación.

Fiel a su compromiso con la equidad y la inclusión, Allianz Colombia premió a los ganadores de las tres categorías —masculina, femenina y Para atleta— con una bolsa de $100.000.000. incluyendo los reconocimientos a los clubes deportivos participantes. Cabe recordar que el primer lugar recibió un premio de $10.000.000 mientras que el segundo y tercer lugar recibieron un premio de $6.000.000 y $4.000.000 respectivamente.

Con esta edición, la Carrera Allianz 15K Bogotá se consolida como un referente del deporte en la ciudad, y como símbolo de bienestar, salud y sostenibilidad, en una clara muestra del propósito de Allianz Colombia de seguir protegiendo lo que realmente importa a través de acciones concretas.

