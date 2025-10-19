Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Carlos Sanmartín se quedó con la victoria en los 15 años de Allianz 15k, de Bogotá

Carlos Sanmartín se quedó con la victoria en los 15 años de Allianz 15k, de Bogotá

En la edición número 15 de la competencia, el olímpico Carlos Sanmartín se quedó con la victoria en la ciudad de Bogotá. Miles de corredores aficionados también participaron.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
Carlos Sanmartín, ganador de la Allianz 15k.
Carlos Sanmartín, ganador de la Allianz 15k.
@Allianz15k.

Publicidad

Publicidad

Publicidad