Jugador de la Selección Colombia es tildado de "amenaza" para los rivales en el Mundial 2026

Justo cuando se habla del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, por la definición de los grupos, en las últimas horas se conoció un particular escalafón de los 100 mejores futbolistas que estarán en la máxima cita orbital del próximo año. Así, 'The Athletic' destacó a estrellas de reconocimiento internacional y en el listado no faltó un hombre de Selección Colombia.

Ese fue Luis Díaz, figura actual del Bayern Múnich y referente de la clasificación del seleccionado colombiano que logró la clasificación del Mundial, quien salió posicionado de 15.

"La Selección Colombia estará liderada por su capitán y figura clave, James Rodríguez, de 34 años, pero la mayor amenaza del equipo será Luis Díaz. El extremo ha sido toda una sensación desde que llegó al Bayern Múnich, procedente del Liverpool, en este verano", se leyó en uno de los apartados de dicha nota.

Además consideraron al guajiro como "la principal amenaza ofensiva de su país en el Mundial. Sin duda, uno de los mejores del fútbol en su posición".



Luis Díaz con Selección Colombia - Foto: Getty Images

De esa forma, Díaz Marulanda es visto desde ya, a meses del certamen, como la principal arma del equipo que dirige Néstor Lorenzo y que ya despierta expectativa entre la prensa, especialistas y aficionados.



¿Quiénes son los primeros 20 de este ranking?

De esa forma, el prestigioso medio ubicó en el top-5 al francés Mbappé, al noruego Haaland, al español Yamal, al inglés Kane y al también ibérico Pedri. Cabe consignar que Lionel Messi se ubicó en la octava plaza, por detrás del brasileño Vinícius Jr.

De manera sorpresiva, Cristiano Ronaldo quedó en la posición número 25.

1. Kylian Mbappé (Francia).

2. Erling Haaland (Noruega).

3. Lamine Yamal (España).

4. Harry Kane (Inglaterra).

5. Pedri (España).

6. Jude Bellingham (Inglaterra).

7. Vinícius Júnior (Brasil).

8. Lionel Messi (Argentina).

9. Kevin De Bruyne (Bélgica).

10. Gianluigi Donnarumma (Italia).

11. Virgil van Dijk (Países Bajos).

12. Rodri (España).

13. Vitinha (Portugal).

14. Raphinha (Brasil).

15. Luis Díaz (Colombia).

16. Bukayo Saka (Inglaterra).

17. Robert Lewandowski (Polonia).

18. Declan Rice (Inglaterra).

19. Mohamed Salah (Egipto).

20. Ousmane Dembele (Francia).