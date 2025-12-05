Sorteo Mundial 2026: Donald Trump gambeteó a Messi para elogiar a Cristiano Ronaldo y a Milei

Donal Trump, presidente de Estados Unidos, fue uno de los que se robó el ‘show’ con sus declaraciones en la ceremonia del sorteo de grupos del Mundial 2026, evento al que fue invitado por el suizo Gianni Infantino, mandamás de la FIFA Y con el que llegó al lugar de la gala, el Centro de Artes John F. Kennedy de Washington.

El mandatario no tuvo reparos en atender a la prensa de todo el planeta que lo estaba esperando en la alfombra roja dispuesta para entrada de personalidades y fue allí donde soltó acostumbradas declaraciones con pocorecato.

Y aunque las preguntas que le hicieron fueron enfocadas al campeonato, el gobernante metió su dosis de política y de preferencias futbolísticas en sus apreciaciones.

En ese sentido, una reportea de Argentina le consultó sobre Lionel Messi, pero este terminó hablando del portugués Cristiano Ronaldo y de Javier Milei, presidente derechista argentino.



Trump elogia a ‘CR7’ y Milei al ser preguntado por Messi

La particular escena se vio cuando el presidente estadounidense llegó a la sección en la que lo estaban esperando los periodistas de Suramérica. Allí, una de las presentes quiso buscar conceptos del gobernante relacionados con Argentina, pero lo que este se acomodó a sus preferencias.



Inicialmente, lanzó un dardo político al exaltar al mandatario de ese país: “Quiero mucho a Argentina y al presidente Milei, que ha hecho un gran trabajo, ha hecho a Argentina grande de nuevo”.

En consecuencia, la periodista trató de enfocar su entrevista hacía lo futbolístico al consultarle si había visto el juego de Lionel Messi, pero este nuevamente se salió del tema y se puso a tirarle flores a Cristiano Ronaldo.

“Messi es un maravilloso jugador, pero Cristiano Ronaldo también lo es”, soltó en inicio.

Y agregó: “De hecho, me reuní con Ronaldo en la Casa Blanca y fue fantástico, con él hablamos de fútbol y es un tipo fantástico”, apuntó.

En consecuencia, los comunicadores presentes le cambiaron de frente y le pidieron palabras para Latinoamérica, ante lo cual fue escueto.

“América Latina es maravillosa y juega muy buen fútbol, sus equipos van a hacer muy buenos partidos”, finalizó.