Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona se arrepintió de ir por un fichaje de talla mundial; "se generó un desencanto"

Barcelona se arrepintió de ir por un fichaje de talla mundial; "se generó un desencanto"

A pesar de que había acercamientos, los planes en Barcelona cambiaron, argumentando que "su valor está por debajo de las cantidades que pide su actual club".

Por: EFE
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, se lamenta por un gol errado en La Liga de España
Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, se lamenta por un gol errado en La Liga de España
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad