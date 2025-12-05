Barcelona se arrepintió de ir por un fichaje de talla mundial; "se generó un desencanto"

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, cuyo nombre se había vinculado al Barcelona, pierde enteros como posible refuerzo de la delantera del primer equipo azulgrana.

Según ha podido saber EFE, el interés de la entidad catalana en el futbolista colchonero se ha enfriado con vistas al próximo mercado de verano, ya que se considera que su valor está por debajo de las cantidades que pide su actual club.

Además, su actuación en el reciente duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid generó un cierto desencanto en las oficinas de la entidad catalana.

Por ello, el Barça no está por la labor de hacer frente a su cláusula de rescisión, de 500 millones de euros. Tampoco ofrecerá una cantidad cercana a los 200 millones que podría exigir el Atlético de Madrid.



En esta línea, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo en un coloquio organizado por el diario 'La Vanguardia' el pasado jueves que la intención del club azulgrana es "potenciar al equipo" con vistas al próximo mercado de verano, por lo que subrayó que "no es necesario tirar la casa por la ventana" para fichar a una estrella.

El máximo dirigente de la entidad azulgrana precisó que el club sí que estaría a disposición de acometer la inversión para fichar a "un jugador de primera línea mundial", pero opinó que "muchos gallos en un mismo corral no acaban funcionando”.

En la oficinas del Barcelona reconocen que para reforzar la punta de ataque prefieren un perfil como el del delantero camerunés Etta Eyong, que actualmente juega en el Levante como cedido del Villarreal.

El nombre de Julián Álvarez sonó con fuerza en los últimos meses como posible reemplazo del veterano delantero polaco Robert Lewndowski, cuyo contrato finaliza en junio de 2026.

En el club azulgrana, no cierran la puerta a la continuidad del jugador de Varsovia, que el próximo verano cumplirá 38 años, siempre y cuando mantenga un buen rendimiento.