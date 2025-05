Nairo Quintana, respetado en el Giro de Italia: su importancia en el Movistar Team

Nairo Quintana ganó el Giro de Italia en 2014 y fue subcampeón en la edición del 2017; además, fue segundo en el Tour de Francia 2013 y 2015 y tercero en el 2016; y conquistó la Vuelta a España en 2016. Además, fue campeón de la Tirreno-Adriático, Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco y Tour de Romandía; e hizo podios en la París Niza y Vuelta a Suiza.

Por eso, es considerado como uno de los mejores ciclistas en la historia de Colombia y el mundo, ganándose un respeto y convirtiéndose en un referente. Prueba de ello fue lo contado en entrevista con 'Cycling Pro Net', donde dio a conocer su papel en la nómina del Movistar Team para la 'corsa rosa' del 2025, dejando claro que va más allá de las carreteras.

"Vengo al Giro de Italia a darles un poco la experiencia que he adquirido a lo largo de estos años y, ya en lo personal, voy a disputar una victoria de etapa. Me siento bien y ha sido un año bueno para mí, en lo físico, con continuidad, y todo eso me da confianza porque tengo y siento el cuerpo en unas óptimas condiciones", expresó Nairo Quintana en dicha charla.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la contrarreloj del Giro de Italia 2025 AFP

De igual manera, recordó lo que significa la primera gran vuelta de la temporada para él. "Siendo sincero, siempre ha sido una gran carrera para mí. Han venido pasando muchos años, por supuesto, y llega gente fuerte y joven, pero bueno, se va a seguir disfrutando, acompañando y mirando lo nuevo que hay en el pelotón y el equipo", añadió 'el Cóndor'.

Por último, reveló quién es el líder de la escuadra telefónica, basado en lo que hablaron internamente, el nivel de cada uno de los convocados y el recorrido. "Vengo a conseguir alguna victoria de etapa y ayudar a Einer Rubio para que siga dando ese paso dentro del equipo como líder y guiar los compañeros a hacer el mejor resultado posible", sentenció el 'cafetero'.