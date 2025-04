Motivación extra para Arturo Vidal antes de Bucaramanga vs. Colo Colo; "papasito rico"

Para los aficionados al fútbol en nuestro país hay dos partidos que llaman la atención, por la apertura de los calendarios en este 2025 de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Y es que este martes se jugarán los compromisos entre Bucaramanga y Colo Colo y también, Once Caldas vs. Fluminense . En ese sentido, en las nómina de los clubes visitantes hay un nombre que sobresale que es el de Arturo Vidal , del equipo chileno.

En la previa el popular y famoso 'King' se ha llevado las miradas de parte de los seguidores en la capital santandereana y ha sido acosado para firmar alusivos futboleros y también con el fin de aparecer en las fotos del recuerdo de los hinchas.

Sin embargo, hace algunas horas, para el exjugador de Barcelona , de España; e Inter de Milán, llegó un sentido y cariñoso mensaje desde las redes sociales.

Bien es sabido que Sonia Isaza es la novia colombiana del experimentado mediocampista del equipo 'cacique' y apareció en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 3 millones de seguidores, para dejar un mensaje.

Sonia Isaza, pareja de Arturo Vidal, desde 2019. Foto: AFP.

"Muchos me han preguntado que si voy a ir al estadio, pero no; no puedo. Me encuentro haciendo unos trámites acá (en Colombia) y me quedan pocos días, así no podré estar allá", dijo la vallecaucana en un video.

Sin embargo, el pedazo más picante llegó a continuación. "A mi amorcito lo tengo y lo veo todos los días. Papasito rico...Me hubiera encantado haber ido al estadio, pero lastimosamente no voy a estar allá".

A Sonia se le ha visto compartiendo en recientes días con su nieta y con familiares y allegados.

¿A qué se dedica Sonia Isaza, la novia colombiana de Arturo Vidal?

Es habitual que Sonia Isaza comparta con sus seguidores sus exigentes trabajos en el gimnasio, que le han servido para tener una estilizada figura y para mantenerse en forma.

"Voy a hacer lo que los demás pueden hacer ti. A entrenar, qué rico entrenar", dijo Isaza en un video de este martes, en la previa de asistir a sus puntuales labores de 'cardio', fuerza y potencia.