Incertidumbre con Nacional en Copa Libertadores; "no vayamos a venir llorando en unos días"

La tensa espera terminó y desde la presente semana comenzará el balón a rodar en la Copa Libertadores de América 2025. Y así, este miércoles (9:00 p.m.), le llegó la hora del debut a Atlético Nacional , que recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Nacional de Uruguay, en compromiso del grupo F del certamen que organiza la Conmebol.

En las horas previas al duelo con los uruguayos se han presentado los habituales análisis en los espacios de opinión y ahí es en donde salió a relucir el histórico Faustino Asprilla , quien hace parte del equipo de trabajo de 'Espn'.

Y más allá de su conocido cariño por los 'verdolagas', el tulueño se mostró con ciertas reservas a la hora de atraverse a entregar un pronóstico de lo que pueda pasar con el equipo que dirige el argentino Javier Gandolfi.

"Todos los años cuando empieza la Copa Libertadores y la Sudamericana, vemos los equipos colombianos bien. Se dicen cosas. No solamente por Nacional, por eso les digo que no vayamos el viernes a estar acá llorando, diciendo que somos las cenicientas, que somos 'pechifríos' o que metimos la pierna", les dijo inicialmente Asprilla a los panelistas con los que compartió set el lunes pasado.

"Antes era otro cuento, los jugadores de antes eran de demasiada categía, no puedo meter la mano por estos de hoy. Sé cómo se comportan, por eso no puedo meter las manos a la candela por este Nacional", prosiguió el popular 'Tino', a quien sus compañeros le hicieron ver la prestancia y categoría del actual plantel de Nacional con hombres de experiencia como David Ospina, William Tesillo, Mateus Uribe, Alfredo Morelos o Edwin Cardona , entre otros.

Faustino Asprilla remató su intervención diciendo que "no me la juego acá ni por Nacional, ni por Bucaramanga, ni por Once, ni por América. Nos devolvemos atrás, y a Nacional la última vez que lo eliminaron, fue contra Nacional de Paraguay".

Ahora falta ver la respuesta del equipo antioqueño en el terreno de juego, en un grupo en el que además del Nacional uruguayo también se verá las caras con Inter de Porto Alegre y con Bahía, los dos brasileños y con nóminas de respeto y experiencia.