Precios de boletas para Fortaleza vs. Millonarios y dónde comprar; habrá “homenaje al Tigre”

Millonarios visitará a Fortaleza en un duelo en el que seguramente la hinchada 'embajadora' hará sentir al equipo azul como en casa, pues acostumbra a llenar Techo cuando se debe presentar en ese lugar.

El compromiso no se puede disputar en El Campín, escenario que suelen tomar Fortaleza y Equidad cuando deben recibir a Atlético Nacional o a América de Cali para tener una mayor recaudación, debido a que el reglamento de la Liga Betplay impide ser local en el estadio del equipo rival.

Por ese motivo, Fortaleza y Equidad deben enfrentar a Millonarios e Independiente Santa Fe en Techo, recinto en el que solo hay aforo para 8.000 espectadores, aproximadamente.

Es por ello que para esta oportunidad Fortaleza solo reservó una tribuna para sus seguidores y dejó el resto para los aficionados visitantes, que seguramente consumirán la boletería rápidamente.

En ese sentido, los hinchas locales serán enviados al sector occidental sur, mientas que occidental norte, oriental y norte se teñirán de azul.

En consecuencia, el club anfitrión emitió las entradas con 5 días de anticipación, para que haya más facilidades de compra para los espectadores y que el día del encuentro no haya aglomeraciones innecesarias a la hora del ingreso.

Precios de boletas para Fortaleza vs. Millonarios

Los tiquetes para los fanáticos locales serán a 50.000 pesos. Entre tanto, los destinados al público 'embajador' van de $ 50.000 a $ 120.000.

Precios

⦁ Occidental sur (Fortaleza): $ 50.000

⦁ Occidental norte VIP: $ 120.000

⦁ Occidental norte: $ 90.000

⦁ Oriental: $ 65.000

⦁ Norte: $ 50.000

¿Dónde comprar las boletas para Fortaleza vs. Millonarios?

Los ingresos se podrán adquirir mediante la página web del equipo organizador del partido: fortalezaceif.com.co.

Fortaleza anuncia “homenaje al Tigre” contra Millonarios

El elenco local emitió una particular promoción para atraer al público en la que dio a entender que habrá un acto especial para Radamel Falcao García , delantero azul que actualmente se recupera de una lesión.

En consecuencia, no se sabe si García estará presente para este acto, que no sería nuevo en Fortaleza, ya que en le pasado también ha rendido homenajes a Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, entre otros.